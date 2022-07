L’estate oltre al caldo, al mare e alle vacanze porta con sé anche fastidiosissimi insetti. Tra i più odiati le zanzare in grado di tenerci svegli durante la notte con il loro orrendo ronzio e con le loro punture. Oltre a queste, però, troviamo anche vespe, calabroni, mosche e tafani. Dal momento che sono molto pericolosi, le vespe e i calabroni vanno tenuti lontani dall’abitazione dove potrebbero nidificare. In tal caso sarà bene chiamare subito una ditta esperta nell’eliminazione di questi nidi per evitare di farsi male. Le mosche e i tafani, benché meno pericolosi, riusciranno ad essere ugualmente fastidiosi. Anche le zecche si inseriscono tra gli insetti più pericolosi dell’estate per via delle malattie che potrebbero trasmettere con il loro morso. Oggi, però, ci si concentrerà principalmente sui tafani e su cosa fare in caso di puntura.

Oltre a difendersi da zanzare e zecche attenzione alla puntura di questo insetto che potrebbe provocare gonfiore, macchie rosse e febbre

I tafani sono insetti molto fastidiosi che amano girare attorno agli animali ma anche all’uomo. Si differenziano dalle mosche per il loro corpo tozzo con una testa che appare quasi sproporzionata. Come le zanzare, pungono per succhiare il sangue necessario per nutrirsi. Il morso del tafano potrebbe essere molto doloroso e provocare arrossamenti oltre che pruriti. Come nel caso degli altri insetti anche in questo caso le allergie potrebbero manifestarsi con stanchezza, orticaria, gonfiori, macchie rosse, febbre o edemi. In questo caso, però, si consiglia di rivolgersi al proprio medico dal momento che potrebbe essersi sviluppata una reazione allergica. Tra le malattie che questo insetto potrebbe trasmettere ne troviamo una che lo accomuna alle zecche, la Francisella tularensis. Una malattia che provocherà ulcerazioni e ingrossamento dei linfonodi. Infatti, oltre a difendersi da zanzare e zecche in estate bisognerà anche fare attenzione ai tafani.

Cosa fare

Contro la puntura dei tafani la miglior soluzione è la prevenzione. Per evitarla si consiglia di utilizzare dei repellenti per tenerli lontani. Nel caso in cui ci si recasse in zone amate da questi insetti sarebbe preferibile indossare maniche e pantaloni lunghi, meglio se chiari. Inoltre, anche l’utilizzo di profumi molto intensi potrebbe favorire la presenza di questi insetti. In caso di puntura, però, bisognerà disinfettare e, nei casi più gravi, mettere del ghiaccio sulla zona lesa senza grattare. Nel caso di allergie alle punture di insetti meglio avere sempre con sé i farmaci antistaminici da utilizzare in caso di necessità.

Come tenerli lontani

Tra i diversi modi per tenere lontani i tafani ce n’è uno molto interessante che potrebbe fare al caso nostro. Un rimedio che vede come protagonisti la menta e il sapone per piatti. Prendere del collutorio alla menta e unirlo a del detersivo per piatti e al succo di limone. Una volta realizzata la miscela si potrà procedere spruzzando in tutte le zone infestate.

