Rispetto all’inverno la stagione corrente mette sulle nostre tavole tantissime primizie. Sono presenti infatti le ultime ciliegie, le albicocche, le pesche, le melanzane, i cetrioli e i pomodori. Mentre queste ultime tre varietà possono essere utilizzate per creare dei contorni o delle deliziose insalate, i restanti sono degli ottimi snack per iniziare la giornata o per spezzare la fame. Fra questi però manca un grande protagonista che spopola letteralmente sui banchetti del mercato e che mette d’accordo sia i grandi che i piccini. Infatti è proprio questo il frutto dell’estate che non solo aiuta a scacciare via la sete e a rinfrescarsi, ma potrebbe anche essere utile per chi ha patologie al cuore. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono i suoi pregi.

Le innumerevoli virtù presenti nel cocomero

Stiamo parlando dell’anguria. Non stupisce infatti che questo sia uno degli spuntini più in voga durante la stagione calda dato che è principalmente composto di acqua. Su 100 grammi di prodotto infatti oltre 93 sono solo liquidi. Questo fa sì che per un grande volume di cibo siano presenti veramente poche calorie. Infatti ce ne sono circa 16 per lo stesso peso preso in analisi sopra. È ricca poi di preziosi nutrienti come la vitamina C e il potassio.

È proprio questo il frutto dell’estate che aiuterebbe la salute del cuore soprattutto se condito in questo modo

Inoltre sembrerebbe poi che faccia bene al cuore. Infatti secondo il famoso ospedale Humanitas è dovuto al suo alto contenuto di licopene, un carotenoide potenzialmente benefico per l’apparato cardiovascolare e per lo scheletro. Questo è il frutto che ne contiene di più se si esclude il pomodoro. Allo stesso modo ha al suo interno la citrullina, un altro elemento che porta a questo genere di effetto positivo. Per questo consumarlo è sempre una buona idea. Se poi si vuole unire il suo gusto dolce, dato dalla scelta di un esemplare di ottima maturazione, ad ulteriori benefici ecco come fare. Basta infatti condire la polpa con una generosa spruzzata di limone. In questo modo infatti il contenuto di vitamina C e potassio risulterà ancora maggiore: in particolare la presenza di quest’ultimo minerale potrebbe aiutare a gestire la pressione. Infine grazie a questo piccolo trucco il sapore dell’anguria sembrerà ancora più particolare.

