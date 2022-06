Non è facile concedersi dei piaceri per il palato senza uscire fuori dai ranghi di una dieta sana ed equilibrata. Ci sono, però, delle strategie che consentono di dare spazio ad un po’ di golosità senza troppi sensi di colpa. Si tratta, ovviamente, di compromessi, ma è innegabile che si può considerarli soluzioni gradite. E allora ecco come fare un dolce gelato in casa senza doversi preoccupare troppo dell’apporto calorico.

La cosa da premettere è che non serve la gelatiera. Le uniche risorse richieste sono un po’ di volontà e davvero pochissimo tempo.

Chiunque può farlo in casa

Si parte, ovviamente, da quello che è l’occorrente:

biscotti secchi (vanno bene la maggior parte di quelli che si trovano in commercio);

yogurt greco;

zucchero;

granella di nocciole;

gocce di cioccolato.

Il primo passaggio è creare la crema. Basta inserire all’interno di un contenitore lo yogurt greco e aggiungere le gocce di cioccolato. Non è difficile far amalgamare bene le due cose. Dopo si dovrà aggiungere lo zucchero e, in questo caso, la quantità sarà strettamente correlata alla propria sensibilità. Più se ne mette, meno il gelato sarà light.

Ipotizzando di utilizzare un paio di vasetti di yogurt greco da 125 grammi, potrebbe essere sufficiente aggiungerne un cucchiaio. Anche in questo caso bisognerà, ovviamente, mescolare fino a raggiungere un composto omogeneo. Quella che si otterrà sarà, di fatto, la crema che andrà a farcire il biscotto gelato.

Ecco come fare un dolce gelato in casa senza gelatiera, in pochi minuti e con pochissime calorie

Successivamente sarà il momento di prendere i biscotti. E, quasi come fossero le due parti di un panino, si dovrà collocare la farcitura tra due di essi. Lavorando con un cucchiaio si potrà dare la giusta forma al biscotto gelato, modellando la crema in eccesso. Uno degli ultimi passi sarà aggiungere in superficie della granella di nocciole (anche solo nella porzione superiore). In tal modo si avrà anche una parte un po’ più croccante.

Nell’ultimo step si dovranno coprire i biscotti creati con della pellicola trasparente, prima di mettere tutto in freezer per 3 o 4 ore. E vale la pena provare questa soluzione casalinga. Tra gli aspetti positivi c’è sicuramente la possibilità di scegliere i biscotti che si preferiscono, ma anche il fatto che si tratti di una ricetta abbastanza light. Un po’ come accade, ad esempio, con la procedura con cui facilmente si può fare la crema caffè in casa.

