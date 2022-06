Con la bella stagione cresce la voglia di convivialità. Quando si vuole organizzare un evento casalingo, c’è però sempre preoccupazione di non avere il tempo per portare in tavola qualcosa di sfizioso. Fortunatamente ci sono delle soluzioni che consentono di aggirare questo problema. Un esempio sono queste 5 idee super veloci per stuzzichini, ideali per un aperitivo fatto in casa.

Tante opzioni senza aprire il forno o friggere

La prima possibilità sono i rollè di mozzarella. Per questi occorrono della sfoglia di mozzarella (acquistabile in supermercati, salumerie e caseifici) e gli ingredienti per la farcitura. Una soluzione è data da ricotta e prosciutto cotto, ma si può scegliere anche altro. Ad esempio pomodoro, lattuga ed olive.

I rollè si preparano semplicemente “spalmando” gli elementi scelti sulla sfoglia di mozzarella. Poi si dovrà arrotolare tutto. Si otterrà un rotolo, che andrà tagliato in maniera tale da avere fette in cui la mozzarella a spirale lascia spazio agli altri ingredienti.

La seconda proposta è portare la selezione di due o tre formaggi. Si sa che quelli stagionati sono tra i prodotti caseari più saporiti e l’ideale potrebbe essere abbinarli ad esempio ad una marmellata di cipolle.

La terza opzione sarebbe, invece, affidarsi a qualcosa che assomigli ai classici tramezzini. L’ideale è prendere le fette di pane bianco ad hoc che si acquistano al supermercato e farcirle come si preferisce. Va bene anche tonno, maionese, lattuga e pomodoro. Tuttavia, si può anche fare uno sforzo di fantasia puntando ad esempio su stracchino, salmone e rucola. Sarebbe opportuno tagliarli in maniera tale da creare delle piccole porzioni.

5 idee super veloci per stuzzichini ideali per un aperitivo estivo fatto in casa e senza cottura

La quarta idea riguarda la creazione di spiedini composti da alimenti che non si cucinano. Si può dare libero sfogo alla fantasia. La preparazione è elementare: si prendono degli stecchini lunghi e si crea una colonna fatta, ad esempio, di pomodoro, mozzarella e prosciutto tagliato a cubetti.

Stecchini un po’ più piccoli servono, invece, per creare degli involtini sfruttando i salumi. Si può prendere della bresaola o del prosciutto crudo e arrotolarli con il ripieno che si preferisce. SI può utilizzare ad esempio un composto fatto di pan grattato, pomodoro, un formaggio grattugiato e della rucola. Sul risultato finale si può anche mettere della glassa di aceto balsamico.

Non si tratta, ovviamente, di piatti rivoluzionari o di idee che faranno dire “wow”. Di certo di una possibilità per evitare le solite patatine. Anche perché ci sono casi in cui non è possibile fare barbecue o grigliate in balcone o in terrazza e tanto vale organizzare un buon aperitivo con degli ottimi stuzzichini.

