Chi dispone di un terrazzo, affacciato sulla città piuttosto che sulle colline o uno splendido mare, è davvero una persona fortunata. Che non può esimersi dall’attrezzarlo, decorarlo e utilizzarlo per piacevoli serate conviviali. È un’attività creativa e piacevolissima progettare la distribuzione delle lanterne, delle sedute, dei vasi di piante. Con in nuovi materiali in commercio si è liberi di giocare persino con cuscini e tessili, senza il timore che vengano rovinati dalle intemperie.

Le ultime tendenze ammiccanti al Cow Decor, stile che riprende le scenografie dei film Western, suggerirebbero anche la presenza di un’ampia amaca da terra.

In tutto ciò, installare una piccola piscina idromassaggio in terrazzo è un tocco di classe impareggiabile. E non ci dovrebbe essere neppure il timore che l’acqua attiri plotoni di zanzare, poiché si potrebbero anche costruire delle trappole infallibili e dal costo quasi nullo.

Godersi un idromassaggio, con la sensazione di essere sospesi nel vuoto, scrutando l’orizzonte, è un sogno per molti possessori di terrazze. Purtroppo, questa visione idilliaca rischia di scontrarsi contro la granitica realtà. Non tutte le terrazze infatti, si prestano a sostenere il peso di una vasca. Esistono tuttavia soluzioni abbordabili che si adattano a quasi tutte le circostanze e che in estate vengono vendute anche online a prezzi scontatissimi.

Installare una piccola piscina idromassaggio in terrazzo è un’idea meravigliosa, ecco quando si può fare e quando no

Per capire se ci si può permettere l’installazione di una vasca idromassaggio sul proprio terrazzo, è necessario avere esatta contezza della sua resistenza strutturale. Se localizzato in un edificio vetusto, magari d’epoca, forse è meglio desistere. In generale è bene sapere che un balcone o terrazzo di legno è meno indicato rispetto ad uno edificato in cemento.

Per fugare questi dubbi, la cosa migliore è senz’altro avvalersi della perizia di un esperto. Come molte altre cose, l’edilizia non è un’opinione. Gli ingegneri del calcestruzzo e i progettisti del ramo, sapranno anche, eventualmente, indicare gli interventi migliori per rafforzare un terrazzo non idoneo. E apporre le modifiche necessarie affinché la vasca idromassaggio sia messa in sicurezza e posizionata nel migliore dei modi.

Chi vive in un condominio, pur essendo titolare dell’appartamento, deve comunque ottenere una delibera dell’Assemblea Condominiale che sia favorevole. Oltre ovviamente ad assicurarsi tutti i permessi, per quanto riguarda i lavori di modifica e manutenzione.

La questione è di gran lunga meno complicata se, invece di un idromassaggio interrato, in presenza di una terrazza idonea, si decidesse di optare per una vasca di gomma.

Vendute con sconti estivi degni di nota anche online, si tratta di vasche estremamente resistenti, dotate di copertura e di un sistema esterno. Quest’ultimo è collegato con un pannello multifunzione che permette molte azioni, dal riscaldamento dell’acqua all’azionamento dell’idromassaggio. Progettate con colori che simulano i materiali naturali, si sposano facilmente anche con un arredo ricercato e chic. Il loro costo si aggira sulle 350 euro per modelli base e multifunzione, fino a 1000 euro, per dimensioni più ampie e meccanismi più sofisticati.

