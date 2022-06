Quando si entra in un bar o in una pasticceria d’estate si è travolti da una lunga lista di tentazioni. A volte va anche bene lasciarsi andare e deliziare il palato. In altre occasioni bisogna avere la forza di contenersi. Questo, però, non vieta di trovare delle soluzioni casalinghe, che consentano di soddisfare la propria golosità con accorgimenti che possano rendere meno calorico ciò che si consuma.

Crema al caffè con poche calorie? Si può

Ad esempio, per fare una crema al caffè senza panna c’è la possibilità di utilizzare un metodo di preparazione che vale la pena provare. Basta, tra l’altro, avvalersi di un numero limitato di ingredienti e di una frusta elettrica. Bisogna avere a disposizione:

latte;

zucchero;

caffè solubile.

La prima cosa da fare è porre il latte all’interno del freezer. Va bene per 40-50 minuti. Serve che questo sia molto freddo, non ovviamente ghiacciato. Dovrà, cioè, restare liquido.

Per fare una crema al caffè senza panna e pochissime calorie questo è il metodo più semplice e veloce

All’interno di un recipiente, in base alla quantità di latte, bisognerà aggiungere il caffè solubile. Le proporzioni da mantenere sono più o meno di uno a cinque. Ad esempio se si mettono 100 ml di latte, occorreranno circa 20 grammi di caffè solubile.

Poi sarà il momento di scegliere quanto zucchero mettere. Qui la scelta sta a chi prepara la crema al caffè, tenuto conto che potrebbero bastare anche 25-30 grammi. Se si resta al di sotto di questa quantità la ricetta diventa ancora più dietetica. Chi, invece, cerca dolcezza potrà aumentare la quantità, sapendo di rendere il risultato finale un po’ meno light.

Successivamente, sarà il momento di utilizzare la frusta elettrica per far amalgamare il composto. Bisognerà proseguire fino a quando la consistenza del tutto non acquisirà la densità tipica di una crema che può essere gustata con il cucchiaino.

La fantasia al momento di servirla

E sono tanti i modi in cui la si può servire. Si potrebbe, ad esempio, collocarla all’interno di un bicchiere da portata e guarnirla con del topping al cioccolato e del cacao. Per dare consistenza croccante, inoltre, si potrebbero sminuzzare dei biscotti al suo interno. Così come si potrebbe fare la stessa scelta con delle gocce di cioccolato.

Si può, in sostanza, dare libero sfogo alla fantasia, consapevoli che più elementi si aggiungeranno più si rischia di andare fuori strada rispetto all’intento iniziale di tenere basso il livello di calorie. Una soluzione in più, che diventa anche un’alternativa al gelato. Ma qualora si preferisse quest’ultimo alimento, eventualmente, può essere utile seguire le indicazioni degli esperti che invitano ad abbinare un gusto alla crema ad uno alla frutta.

