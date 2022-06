Da sempre, la Grecia è considerata una delle migliori destinazioni turistiche del Mondo. A scenari naturali spettacolari, bianche colonne ioniche e mare smeraldino, si alternano cibi squisiti e la possibilità di praticare un’infinità di sport. Oltre, naturalmente, a conoscere la storia. Si tratta di un Paese genuino, a tratti rude, ma sempre ospitale. La geografia del suo territorio offre spunti di divertimento differenti. Oltre alle spiagge mozzafiato, vale la pena di sperimentare anche il trekking in montagna e di conoscere i suoi picchi innevati. Inoltre, si può godere di un’eterna primavera, il suo clima è caldo, ma secco e ventilato.

Vale la pena di scoprire i 3 villaggi vacanze per famiglie in Grecia, dove spesso i bambini molto piccoli possono godere di offerte per il soggiorno gratuito.

Ed oltre ad avere la possibilità di pranzare o cenare in queste strutture dotate di piscina, campi sportivi e attività ludiche, ci si può assicurare una vacanza a prezzo contenuto.

La Grecia è un crocevia di culture e tradizioni, di cui ha assorbito le caratteristiche nel corso dei secoli. Lo sanno bene i fortunati che hanno potuto visitare siti archeologici sul mare, protetti dall’UNESCO, dove le influenze turche e illiriche si mescolano con quelle elleniche.

Prima di assaggiare un meraviglioso souvlaki sulla spiaggia, accarezzati dall’odore di salsedine e dalla brezza profumata di macchia mediterranea, bisogna capire dove pernottare.

3 villaggi vacanze per famiglie in Grecia, all inclusive, per una splendida villeggiatura economica su un mare spettacolare

In un momento storico in cui le famiglie sono gravate dall’aumento del costo della vita, dalla spesa alle bollette, ha senso scegliere dei pacchetti completi. Andare in vacanza in questi villaggi turistici, non solo garantisce la sicurezza di avere assistenza su ogni fronte. È anche un ottimo modo per rilassarsi dallo stress accumulato nel corso dell’anno, con la consapevolezza che i bambini saranno custoditi. E potranno impiegare il loro tempo in attività creative e divertenti, in compagnia dei loro coetanei.

A Rodi, c’è l’Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa, i cui pacchetti all inclusive partono da 178 euro a notte. Compresi nel prezzo, l’uso delle numerose e scenografiche piscine esterne, i campi da tennis, il servizio baby sitter. Tutte le camere sono dotate di WI FI, televisore a schermo piatto, minibar, frigorifero e aria condizionata. L’ideale per visitare la città di Rodi, ma anche per godere di un’atmosfera romantica e tranquilla.

Perfetto per la villeggiatura in famiglia è anche il Kiani Beach Resort Family All Inclusive. Affacciato sul mare e sulle splendide spiagge di Creta, questo confortevole resort sulla spiaggia dista 7 km dai resti archeologici di Aptera e 9 km dal terminal dei traghetti di La Canea.

È inoltre comprensivo di ristoranti, piscine e giostre per bambini. Il pacchetto parte da 185 euro a stanza. Al primo posto del podio, per il rapporto qualità prezzo, sembrerebbe esserci l’Atlantis Hotel, dove una stanza prenotata per due adulti e un minore, a fine giugno, costa soli 93 euro. Giudicato molto buono dai visitatori, questo hotel a informale a 4 stelle, circondato dal verde, si trova all’estremità settentrionale di Kos, a 3 km dal centro storico e 2 km dal porto.

