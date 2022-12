Ecco come fare le scorze di arancia candita al cioccolato: la ricetta è veramente semplicissima!

Vediamo come prendere le arance e utilizzare le loro scorze per realizzare dei dolcetti davvero gustosi e guarniti con del goloso cioccolato fondente. Ecco come procedere.

Le feste ci permettono di servire in tavola portate che, proprio come il Natale stesso, vediamo una sola volta l’anno. Questo è, ad esempio, il caso dei piccoli bastoncini di arancia canditi che, spesso, sono arricchiti da goloso cioccolato. Certo, quando un amico o un parente ce li presenta a tavola restiamo a bocca aperta. Siamo abituati a comprarli già pronti e farli in casa ci sembra un’impresa non semplice. Eppure, realizzare queste deliziose scorze non è così difficoltoso come si possa pensare.

Dei dolcetti facili e che possono anche essere regalati

Le scorzette d’agrume guarnite al cioccolato sono davvero invitanti nella loro semplicità. La ricetta è molto facile e gli ingredienti da usare sono pochissimi. Una volta pronte, possiamo gustarle o confezionarle in sacchettini per alimenti, infiocchettarli e regalarli agli amici. Magari insieme a una tazza per le tisane. Oppure possiamo metterle dentro la calza della Befana, tra carbone e caramelle. Vediamo come procedere.

Gli ingredienti

Ecco i pochi e semplicissimi ingredienti che servono per preparare i nostri canditi:

2 arance ;

; 250 g di zucchero ;

; 100 g di cioccolato nero fondente;

250 ml di acqua.

Ecco come fare le scorze delle arance guarnite al cioccolato

Per preparare le scorzette laviamo per bene le arance. Sbucciamole e tagliamo le scorze a listarelle con un coltello. Riempiamo ora una pentola di acqua, facciamo bollire e gettiamo dentro le scorze. Bolliamo per 3 minuti e scoliamo. Rigettiamo quindi in bollitura altre 3 volte, scolando altrettante. Queste operazioni ripetute permetteranno alle scorze di perdere il gusto amaro.

Potremo ora candirle. Dovremo mettere in una pentola l’acqua e lo zucchero, gettarvi le scorze e far bollire per un quarto d’ora. Quando noteremo la comparsa di una sorta di sciroppo, dovremo scolare e far asciugare le scorze su un canovaccio. Quando asciutte, potremo guarnirle con il cioccolato, che faremo fondere a bagnomaria. Dovremo immergerle una ad una nella cioccolata, impugnandole da un’estremità. Le lasceremo quindi asciugare per 2 ore su un foglio di carta stagnola. Ecco come fare le scorze con il cioccolato. Vediamo ora alcuni consigli utili.

Consigli utili

Le nostre scorze potranno essere particolarmente deliziose se useremo arance non trattate e con buccia spessa. Quando pronte, potremo anche usarle come guarnizioni per la sommità di torte o panettoni, per presentare in tavola qualcosa di diverso. Non buttiamo poi lo sciroppo avanzato dalla bollitura con lo zucchero! Possiamo usarlo per rendere più deliziosa la panna cotta o il budino, infondendo loro un gusto e un profumo speciali.