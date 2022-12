Mai dimenticare queste piante sul davanzale nelle vacanze natalizie: sarebbe terribile!

Alcune piante da appartamento hanno bisogno di stare su un davanzale per avere la luce indiretta del sole. Ma non tutte. Ecco quali non mettere mai lì, soprattutto se si parte per le vacanze di Natale. I rischi sono gravi.

La natura è sempre una grande protagonista della nostra vita e lo è anche nel periodo natalizio. Non potrebbe essere diversamente dal momento che ci sono delle piante che fioriscono proprio in inverno con il freddo. Queste regalano dei colori bellissimi e un’atmosfera speciale.

Molte piante si possono coltivare sia all’aperto, vista la loro resistenza al freddo, sia in appartamento. Ma molte di loro hanno bisogno della luce e per questo le persone le posizionano davanti alla finestra. Attenzione, però, mai dimenticare queste piante sul davanzale nelle vacanze natalizie.

Moltissimi sono in partenza per una vacanza e magari non pensano a sistemare proprio tutto come dovrebbero. Ad esempio, se hanno ricevuto in regalo o hanno acquistato queste piante in particolare, non devono mai stare davanti alla finestra.

Mai dimenticare queste piante sul davanzale: le conseguenze potrebbero essere disastrose

Sono proprio alcune piante delle feste che non vanno messe sul davanzale davanti alla finestra. Queste sono:

cactus di Natale : esige una temperatura fresca per vivere bene, lontano dal termosifone e dalla luce del sole, anche se indiretta;

: esige una temperatura fresca per vivere bene, lontano dal termosifone e dalla luce del sole, anche se indiretta; stella di Natale : ha bisogno di luce, ma non deve mai stare con una temperatura superiore ai 22 gradi e davanti ad una finestra in inverno spesso è più alta;

: ha bisogno di luce, ma non deve mai stare con una temperatura superiore ai 22 gradi e davanti ad una finestra in inverno spesso è più alta; amaryllis : solo durante la sua crescita necessita di tanta luce, poi non più;

: solo durante la sua crescita necessita di tanta luce, poi non più; orchidea : il davanzale è troppo secco questa pianta che ha un grande bisogno di umidità;

: il davanzale è troppo secco questa pianta che ha un grande bisogno di umidità; ciclamino: fresco e un ambiente arieggiato sono caratteristiche imprescindibili per i fiori di questa pianta invernale, sul davanzale fa sempre troppo caldo per loro.

Prima di uscire di casa, prima di stare lontano per alcuni giorni, bisogna spostare queste piante in un luogo fresco. I rischi di questa mancata azione sono evidenti: le piante potrebbero morire.

Ricordiamoci che, anche se è inverno, il termosifone collocato di solito sotto la finestra è sempre caldo. Uniamo questo calore ai raggi del sole che arrivano attraverso il vetro e si avrà una temperatura davvero troppo alta per questo genere di piante.

Cosa fare con le piante davanti alla finestra

Questo non vuol dire che non si debba mai e poi mai mettere queste piante sul davanzale. Ovviamente, anche loro hanno bisogno di luce. Però, occorre seguire qualche istruzione:

bagnare le foglie con un po’ di acqua, anche nebulizzando;

con un po’ di acqua, anche nebulizzando; mettere un contenitore con dell’acqua sul termosifone per generare umidità;

per generare umidità; meglio usare acqua piovana o comunque priva di calcare per innaffiare.

In questo modo, le piante avranno la giusta quantità di luce senza essere troppo esposte ad un clima caldo e secco, nocivo per le loro foglie e i loro fiori.