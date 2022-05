Il periodo che va da maggio ad agosto è perfetto per organizzare nuovi viaggi in giro per l’Italia, ma anche per l’Europa. In molti per questa estate 2022 preferiranno ancora scegliere mete sicure in Italia o, comunque, nei dintorni del Bel Paese. Infatti, anche se le restrizioni stanno lentamente venendo meno in tutto il Mondo, ci sono ancora delle regole ferree in alcuni Paesi. Un caso emblematico è quello del Giappone che, dopo aver riaperto le frontiere, ha comunque mantenuto alcuni giorni di quarantena per chi arriva. In altre zone, come ad esempio gli Stati Uniti d’America, viene richiesto un tampone effettuato alla partenza dall’Italia. Per questo motivo sarà ancora ottimo scegliere proprio l’Italia per le vacanze. Oggi si volerà in una meravigliosa isola italiana, la Sicilia, precisamente nelle isole Eolie a Lipari.

Chi ama l’Italia deve assolutamente visitare questa meravigliosa isola circondata da mare cristallino perfetta per un viaggio tra relax in spiaggia e avventura

Lipari è la più grande e frequentata tra le isole Eolie. Un’isola molto tranquilla che, con le sue case color pastello e l’entroterra mediterraneo, conquisterà sin dal primo impatto. La storia di Lipari affonda le sue radici nell’antichità, dal momento che i primi insediamenti risalgono al IV millennio a.C. Nella città principale dell’isola, Lipari, si potrà visitare la Cittadella, che sorge su una scogliera, e il museo archeologico. Passeggiando per le vie di Lipari, poi, ci si imbatterà anche nella Cattedrale di San Bartolomeo. Una chiesa barocca molto affascinante risalente al ‘600. Oltre ai monumenti, Lipari offrirà al visitatore anche spiagge meravigliose su cui rilassarsi per sfuggire alla frenesia del quotidiano.

Relax

Tra le spiagge più belle di Lipari ne troviamo una di ciottoli, circondata da scenografiche scogliere e affacciata su mare cristallino. La spiaggia di Valle Muria si raggiunge tranquillamente in automobile fino all’inizio del sentiero da percorrere a piedi. Si consiglia di attrezzarsi con acqua e scarpe adatte, necessarie per affrontare il percorso. In alternativa, si potrà arrivare alla spiaggia in barca informandosi in loco. Inoltre, una delle spiagge più frequentate di Lipari è la lunga spiaggia di Canneto. Molti turisti, poi, scelgono Spiaggia Bianca, adatta anche a famiglie con bambini.

Avventura

Chi ama l’Italia deve assolutamente visitare Lipari, un vero paradiso per tutti coloro che sognano di praticare immersioni. Si consiglia di contattare uno dei diving center presenti sull’isola per farsi seguire nella scelta. Tra i luoghi più belli troviamo Pietra del Bagno, da 20 a 40 metri di profondità, Punta Castagna con difficoltà elevata, Parete dei Gabbiani e Pietra Menalda. Durante le immersioni ci si ritroverà circondati da polpi, murene, pesci coloratissimi, ma anche aragoste. Chi non ama le immersioni potrà fare alcune escursioni lungo il litorale. Anche in questo caso sarà bene avere delle calzature adatte ai sentieri. La cima del Monte Pilato, 476 metri, si raggiunge con una camminata di un paio di chilometri.

