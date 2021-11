Finalmente arriva il weekend ed è tempo di concedersi qualche sfizio, che si tratti di una gita fuori porta o di fare il pieno di calorie con qualche golosità.

Del resto, l’autunno ci offre interessantissime opportunità di viaggio che combinano arte, natura e celebrazione dei prodotti gastronomici tipici della stagione quali castagne, tartufi, buon vino.

Tuttavia, a volte non serve andare a lontano da casa.

Anche se siamo costretti a rimanere in città, possiamo comunque vivere un’esperienza di tutto rispetto: ritrovare il piacere del buon cibo genuino, prendendoci una pausa dai ritmi frenetici della quotidianità e facendo un tuffo nel passato.

Ecco allora che di seguito proponiamo i 5 migliori ristoranti di cucina milanese per gli appassionati della tradizione assolutamente da non perdere.

L’ideale per chi ama questa città e ci vive, ma anche per i curiosi turisti occasionali

Damm-atrà

Il nome del locale è già un programma in quanto attinge direttamente dal dialetto meneghino e significa “dammi retta”.

In effetti, dovremmo proprio dar retta a chi ce lo consiglia. Soprattutto se il nostro obiettivo è quello di evadere dalla Milano caotica che siamo abituati a conoscere, per calarci nell’atmosfera di una vecchia osteria.

I piatti puntano rigorosamente sulle radici della cucina milanese: dalle patate povere ai rustin negàa.

Unica pecca: l’apertura solo serale.

Trattoria Arlati

Questo è il posto giusto se davvero vogliamo fare un salto indietro nel tempo, immedesimandoci negli operai di una nascente Pirelli che qui erano soliti trascorrere le loro pause pranzo.

Un locale in cui ogni oggetto è intriso di storia e ogni sala è un connubio di arte e musica, completato dall’eccellenza culinaria.

Al Garghet

Il dialetto irrompe nuovamente e questa volta non solo nel nome del ristorante.

Per capirlo, basta leggere il menu: risott alla milanesa, mondeghili, rostisciada, ma anche la sezione vegetariana dedicata a “quei che ghe pias no la carne”.

Ciascuna sala è arredata con un gusto classico e raffinato.

Se vogliamo prenotare in previsione delle Feste, consigliatissima la sala Piano.

Ricalca un intimo cottage con tovaglie scozzesi in cui luci, colori e addobbi ci fanno già respirare la magia del Natale.

Risoelatte

Forse pochi lo sanno, ma Milano non è solo la mitica cotoletta e questo locale ce lo ricorda.

Il design è quello vintage dei Sessanta e lo stesso vale per le pietanze: quelli erano anni in cui, soprattutto la sera, si portavano in tavola riso e latte.

Alimenti poveri, ma genuini, che lo chef ci propone con sapiente maestria.

Trattoria la Madonnina

Potevamo forse chiudere il nostro tour per i locali più tradizionali della città senza aver menzionato quello dal nome più iconico?

Certo che no e, quindi, catapultiamoci in questa atmosfera conviviale, popolare e semplicissima, in cui trionfano brasati e bolliti a prezzi davvero irrisori.

Il tutto in un ambiente incorniciato dalle case di ringhiera dietro ai navigli.

Insomma, allacciamo le cinture perché questo weekend si parte!

Destinazione: la cara vecchia Milano.