L’età avanza per tutti e i segnali del tempo che scorre, purtroppo, compaiono come funghi. Eppure ci sarebbero dei modi per cercare di ridurre le rughe e le zampe di gallina. Oltre alle creme antiage, e sarebbero queste quelle più efficaci secondo un’indagine per avere una pelle levigata e rinvigorita, sarebbero utili anche gli esercizi facciali. Ma la cosa più importante è la prevenzione. Non solo in termini di salute, ma la prevenzione è fondamentale anche per le rughe.

In tal senso, dovremmo iniziare a prenderci cura della pelle a partire almeno dai 30 anni per prevenire, appunto, la comparsa di tante rughe. Ci sono donne, infatti, che non dimostrano l’età che hanno. Mettere la crema idratante con principi e vitamine antietà al mattino e prima di andare a letto, struccarsi per bene la sera e sciacquare il viso con acqua fredda, e impiegare qualche minuto al giorno per gli esercizi facciali sarebbe un ottimo modo per ridurre le rughe in futuro.

Ma la giovinezza si interpreta anche in altri modi. Innanzitutto, i 50 anni così come i 60 sono delle età splendide e infatti si dice che la vita inizi proprio a quest’età. Le donne di 50 anni non sono più come quelle di una volta. Sono donne indipendenti, intraprendenti, forti e coraggiose.

Ecco come essere giovanili e chic tutti i giorni con questi segreti di bellezza se è vero che la vita inizia a 50 anni

Purtroppo, a volte, succede che non si valorizzino nell’abbigliamento o tramite il make up e i capelli. Proprio per questo, si appare trasandate o più grandi della propria età. Basta solo qualche piccola accortezza e il gioco è fatto.

Ecco come essere giovanili e chic tutti i giorni senza ricorrere al botox, con queste semplicissime regole da seguire. Innanzitutto partiamo dalla pelle per cui valgono i consigli espressi poc’anzi, ma aggiungiamo che la crema idratante andrebbe spalmata su tutto il corpo così non appare secca.

Passiamo alle unghie che rappresentano il nostro biglietto da visita e questo è lo smalto alla moda che tutte stanno chiedendo all’estetista e che sta bene su tutto. Adesso pensiamo al make up e l’errore che facciamo è quello di appesantire lo sguardo. Più semplice è il trucco, più sarà chic e ci renderà raffinate e giovanili.

Usiamo ombretti dalla nuance chiara sfumata alla fine, ma soprattutto qualche effetto che doni luminosità sia sugli occhi che sul viso, un filo di eyeliner e mascara. Nulla di più.

Per quanto riguarda i capelli, chiediamo consigli al nostro parrucchiere di fiducia che in base al viso e al nostro carattere saprà indicarci il taglio e la tinta perfetti per ciascuna di noi.

Ultimiamo con i consigli sull’abbigliamento. L’outfit è veramente molto importante per apparire giovani. Per un look da tutti i giorni possiamo optare per pantaloni morbidi e larghi, anche quelli a ¾ che stanno spopolando. Questi, inoltre, sono perfetti per qualsiasi fisicità.

Ovviamente i jeans, maglioncini, camice, blazer, abiti da indossare con leggins e collant, da abbinare a sneakers, décolleté, mocassini e stivali.

