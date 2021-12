Quando gli effetti dell’età che avanza iniziano a notarsi, cominciamo ad adoperarci immediatamente con la speranza che spariscano in fretta. Purtroppo non possiamo cancellare del tutto i segni del tempo, ma sicuramente possiamo ridurli.

In questo ci aiutano le creme anti età, gli esercizi facciali e una serie di abitudini corrette come l’esercizio fisico e l’alimentazione. Ebbene sì, anche l’alimentazione c’entra perché cibi ricchi di antiossidanti e sali minerali ci aiuterebbero a prevenire l’invecchiamento cellulare.

In ogni caso, l’abitudine di non struccarsi la sera prima di andare a dormire è uno sbaglio enorme in termini di rughe, perché il make up non lascia respirare la pelle correttamene. Ciò che bisogna fare, dunque, sia come prevenzione che come trattamento inizia dalla base.

Dormire bene la notte e possibilmente almeno 8 ore continuative, struccarsi la sera e mettere una crema idratante e creme antirughe sia la sera che la mattina, dopo la detersione del viso con acqua fredda. Anche i rimedi naturali possono aiutarci ed ecco i consigli su come fare favolose maschere di bellezza fai da te per ringiovanire viso, mani e corpo.

In commercio vi sono tantissime creme anti età, ma quali scegliere? A suggerirlo è stata un’indagine fatta da Altroconsumo, che ha stilato una classifica anche sui prodotti che faranno brillare pavimenti e superfici che saranno anche igienizzati alla grande.

Giovani e belle con i prodotti di bellezza

Pelle levigata e ringiovanita di almeno 10 anni grazie a queste ottime creme antirughe. Al primo posto vi è “Clarins Multi-Active Jour” (65) di buona qualità al prezzo medio di 52,18 euro. Al secondo posto vi è “Garnier Bio Crema antirughe” (63) di buona qualità al prezzo medio di 9,92 euro. All’ultimo posto del podio vi è “Eucerin Hyaluron Filler anti-età” (54) di qualità media al prezzo medio di 28,23 euro.

Chiaramente queste creme antirughe sono risultate ottimi prodotti tra una piccola percentuale di quelli presi in considerazione. Altre creme testate sono state la “Nivea Q10 Power Antirughe”, “L’Oréal Paris Revitalift Trattamento Giorno antirughe extra rassodante”, “Weleda Rosa Mosqueta Trattamento giorno levigante”, “Olaz Regenerist formula avanzata anti età”, “Avène Physiolift giorno emulsione levigante”, “Vichy Liftactiv Collagen Specialist”, “Biotherm Blue Therapy Accelerated” e “Caudelie Premier Cru La Crema”.

Ciò significa che non tutte le creme sono state prese in considerazione nei test, per cui è possibile che anche altre siano di ottima qualità. Pertanto, questi prodotti non ne escludono altri presenti sul mercato.

Approfondimento

