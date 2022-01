Siamo abituati a leggere l’oroscopo determinato dai movimenti dei pianeti, che influenzano le giornate dei 12 segni zodiacali. Per esempio, per il mese di febbraio ad alcuni segni attenderanno una valanga di soldi dopo giorni di sofferenza. Ma non esiste solo questo oroscopo.

Uno dei più antichi è quello cinese, molto diverso da quello tradizionale ma altrettanto affascinante e interessante. Ogni anno è diverso perché differente è l’animale che lo governa. Nel nostro i 12 mesi corrispondono a 12 segni, mentre in quello cinese ogni anno corrisponde ad un animale.

Come abbiamo avuto modo di vedere, l’anno 2022 è proprio di questo segno che si rifletterà anche sulla moda portafortuna. Ma ciascun mese è ulteriormente diverso da segno a segno, come accade per quello nostro. Infatti, sono i pianeti a determinare l’andamento della fortuna sul lavoro, sui soldi e sull’amore.

Per esempio, il pianeta simbolo della prosperità economica e della buona sorte è Giove, mentre il pianeta dell’amore è Venere. La loro posizione e il loro transito nei segni zodiacali provoca delle conseguenze positive o negative.

Nell’oroscopo cinese sono gli elementi naturali e i concetti di yin e yang, nonché il calendario lunare e solare ad influenzare i segni zodiacali. A tal proposito, ecco quali sono i giorni di febbraio nei quali fare tinta e taglio secondo il calendario lunare.

Anno ricco di successo e fortuna sfacciata ma anche prosperoso per questi segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese

Ogni segno dello zodiaco cinese ha delle proprie caratteristiche, così come i nostri. Ma anziché coincidere con il mese di nascita, coincide con l’anno. Per esempio, il 1990 è stato l’anno del cavallo, il 2010 quello della Tigre che sarebbe lo stesso segno di questo nuovo anno.

Calcolando la nostra data di nascita, scopriremo a quale segno cinese corrispondiamo e sarà un anno ricco di successo e fortuna sfacciata per la Scimmia, il Serpente e il Topo. La Scimmia è il segno degli anni 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Il Serpente degli anni 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Mentre il Topo è il segno degli anni 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Secondo l’astrologia cinese, la Scimmia avrà un successo strepitoso per quanto riguarda la carriera che si rifletterà anche sull’io interiore. Infatti, questa fortuna farà sì che la salute fisica e mentale sia proprio al top, soprattutto per quanto riguarda la serenità.

Passiamo al segno del Serpente, e il 2022 sarà l’anno della prosperità economica. Ma sembra che questa fortuna sfacciata si riversi anche nei prossimi anni fino al 2025, l’anno proprio del Serpente e dominato niente poco di meno che da Giove stesso.

Terminiamo con il Topo, per cui il 2022 sarà un anno meraviglioso soprattutto in ambito lavorativo, per quei lavori in team. Inoltre gli astri suggeriscono che ci saranno delle sorprese da non sottovalutare a livello di opportunità lavorative.