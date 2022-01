Torniamo con una delle rubriche più attese, quella sulla passione di uomini e donne. Cosa vedremo negli allestimenti delle vetrine?

Innanzitutto, questo è il periodo dei saldi invernali e non possiamo farci scappare le offerte che i vari negozi, così come le piattaforme online, mettono a disposizione. Ad esempio, dovremmo approfittare degli sconti su queste scarpe griffate e alla moda a meno di 50 euro super comode per tutti i giorni.

Effettivamente è davvero una soddisfazione quando riusciamo ad avere quei capi o quegli accessori che abbiamo sempre desiderato. A proposito di accessori, scarpe e borse costituiscono “la passione nella passione”.

Per gli appassionati di moda, scarpe e borse all’ultimo grido rappresentano il fulcro per sfoggiare il proprio stile. E allora questa borsa di tendenza piccola ma comodissima starà da favola persino con tailleur e blazer adatta anche alle over 50.

La borsa cintura

La celebre rivista di moda Vogue considera come la nuova must have la cosiddetta borsa cintura, lanciata dal famoso stilista Michael Kors, che recentemente ha spopolato con il suo boom di borse dalla fantasia pennellata.

In effetti, non appena si vedeva questa borsa sfoggiata da tutti sapevamo già che fosse sua, come un vero e proprio marchio di fabbrica. Un tratto distintivo, dunque, che ha reso conoscibile il suo operato, proprio come lo stile siciliano è associabile a Dolce e Gabbana.

Questa volta Kors ha pensato a una borsa davvero comoda. Sappiamo bene, infatti, quanto può essere seccante avere la borsa tra le mani, ad esempio se siamo a un evento o se stiamo stiamo facendo qualcosa o ancora se abbiamo spesa e sacchetti da portare.

Questa borsa si può indossare anche con il tailleur o con il blazer, ma anche con questo capospalla degli anni ’30 considerato come il più caldo di tutti. Inutile dire che la borsa starà da favola con i jeans, sneakers o tacchi. Ma la notizia più bella è che questa borsa non ha genere, nel senso che può essere sfoggiata sia da donne che da uomini.

Inoltre, non c’è bisogno di dire che sia adatta a qualsiasi età. Donne di oltre 50 anni, anzi, si regaleranno una vera e propria delizia e saranno alla moda, intraprendenti e pratiche. Proprio queste caratteristiche hanno spinto Kors a lanciare questa borsa, affinché si coniugasse la moda e la comodità.

La tendenza della borsa cintura, però, non sarà a tinta unica ma sarà arricchita da pietre, perline e strass nonché da fantasie che ricordano le figure geometriche. Ovviamente si sottolinea che anche altri brand hanno lanciato le loro borse cintura. Per esempio, Valentino di pelle intagliata o pitonata e a vari colori come il rosa, il nero e così via. Oppure Guess riprendendo sempre le forme geometriche. Ma anche altri brand ad un prezzo più accessibile che si possono trovare su Zalando e Amazon, di varie forme e colori. Quindi i modelli presenti sul mercato sono davvero tanti, non ci resta che scegliere quello più adatto a noi.

