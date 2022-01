Con i saldi l’abbigliamento del colore del 2022 sta spopolando ma anche questo smalto alla moda che sta bene su tutto

In questa corsa frenetica allo shopping, ora che ci sono i saldi di gennaio 2022, ci sono alcuni capi, tendenze e accessori che non dobbiamo farci scappare. Per esempio, uno dei must have intramontabili è il tailleur classico che rappresenta l’eleganza pura. Anche se è questa la tendenza chic che sta perfettamente bene anche alle over 50.

Siamo alla ricerca di quei capi e di quei trend all’ultimo grido, e uno di questi riguarda il colore dell’anno. Assisteremo a vetrine di negozi piene di questa nuance, simbolo del nuovo anno a cui abbiamo dato il benvenuto da una settimana.

Nonostante le collezioni autunno-inverno 2021/2022 avevano visto la sfumatura bosco del verde, simbolo di speranza, sembra che per tutto il 2022 sia un altro il colore. Questo spopolerà praticamente in tutto. Abbigliamento, tinta per capelli, make up, accessori, scarpe.

Eppure con i saldi l’abbigliamento del colore 2022 sta spopolando, ma anche questo smalto alla moda che sta bene su tutto. Non solo assisteremo a vetrine e sfilate in very peri, il colore pantone simbolo dell’anno 2022 e sinonimo di ripartenza per la situazione attuale, ma molte vip stanno sfoggiando anche smalti di questa sfumatura.

Il very peri

Il Pantone Color Institute è un istituto che si occupa di cromatica, soprattutto in ambito di moda, e si occupa anche di consulenza in tal senso ai famosi brand. Quest’anno è stato creato il very peri, una sfumatura del blu che contiene anche il viola e il rosso.

Si tratta di un colore molto dinamico e vivace, che simboleggia la ripresa dopo la crisi che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. Un colore ricco di significato, che rimanda alla resistenza e al coraggio. Davvero un colore caldo e sensuale, il very peri spopolerà in tutto, persino nel design interno di casa.

Ovviamente non poteva mancare il mitico smalto in very peri, per cui già molte aziende hanno provveduto a crearlo, come O.P.I., Maria Galland, Deborah e così via. Ma la tendenza sulle unghie sarà non il total very peri, bensì trasparente per tutta l’unghia e una luna alla fine.

Con i saldi l’abbigliamento del colore del 2022 sta spopolando ma anche questo smalto alla moda che sta bene su tutto

Non dimentichiamo che anche rossetti, ombretti ed eyeliner stanno spopolando in questa sfumatura, che sta bene proprio su tutto. Essendo un colore creato con blu, rosso e viola si abbinerà benissimo a questi colori, nonché a tutti quelli che si adattano perfettamente agli stessi.

Per esempio, si abbina deliziosamente con il panna, il bianco, il beige, il nero ma anche con colori più vivaci come il giallo e il rosa. Insomma un’esplosione di positività per la ripresa!

Approfondimento

Ritornano di moda queste tendenze anni ’40 e ’50 per fronteggiare il freddo ma con stile anche per le over 50