Ecco come eliminare le fastidiose occhiaie nere e le borse sotto agli occhi con questo ingrediente completamente naturale senza ricorrere al trucco

Le borse sotto gli occhi sono un problema molto comune. Sia che si tratti di gonfiore la mattina o di occhiaie persistenti anche durante il giorno, fino ad arrivare a quelle più scure o addirittura nere. Queste, in generale, possono dipendere da tanti fattori diversi. Una delle cause potrebbe essere la stanchezza fisica che non è necessariamente legata alle ore di sonno notturno, come erroneamente molti pensano. Questo perché alcuni, pur dormendo poche ore a notte, comunque si sentono riposati e in forze la mattina. Le occhiaie potrebbero comparire anche a causa di un forte stress. Oppure potrebbero dipendere da fumo, alcol, alimentazione sbagliata o anche dalla predisposizione naturale. Nello specifico, quelle nere possono dipendere anche da alterazioni della pigmentazione cutanea, disidratazione, dermatite o allergia. Ma esistono degli accorgimenti che potrebbero aiutare a farle sparire in poco tempo, mitigando soprattutto il fastidioso colore scuro che circonda l’intero contorno occhi. Con questo unico ingrediente, ecco come eliminare le fastidiose occhiaie nere.

Il potere del gelo

Molti pensano che la soluzione sia quella di ricorrere a prodotti di make-up aggressivi e coprenti. Ma questo non fa scomparire il problema, serve infatti sono a nasconderlo. Quindi, molti esperti, sconsigliano di affidarsi al solo trucco, ma almeno di associarci delle creme ad hoc. Come, per esempio, quelle a base di retinolo che svolgono una funzione attiva sulla stabilizzazione dell’epidermide. In generale però, esistono anche metodi completamente naturali che potrebbero avere lo stesso effetto sulla zona specifica. E, sia nel caso di gonfiore che di colore particolarmente scuro, un ottimo alleato potrebbe essere il gelo. Abbiamo mai sentito parlare del ghiaccio all’interno degli occhiali da nuoto? Prendiamoli e mettiamoci dell’acqua, poi subito in congelatore fino a congelamento completo. Basterà indossarli 5 minuti al giorno per poter vedere dei miglioramenti in qualche settimana.

Un altro rimedio molto efficace potrebbe essere un metodo antico che usavano anche le nostre nonne. Si tratta di un trucco di bellezza quasi faraonico, poiché la stessa Cleopatra era solita usare questo ingrediente per abbellire e tonificare la pelle di tutto il corpo. Si dice che ci si facesse proprio il bagno e che privilegiasse quello d’asina. Sì, si tratta del latte. L’essenziale sarebbe quello di metterne qualche goccia in un batuffolo di cotone e premerlo sulla zona interessata per 10 minuti. Considerato un trucco infallibile per le sue proprietà antinfiammatorie e per il fatto che contiene acido lattico. Ma esiste anche l’opzione fredda: prendiamo il latte direttamente dal frigo e immergiamoci dei dischetti da viso. Mettiamoli poi sugli occhi e lasciamo agire per circa 5 minuti.

