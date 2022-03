Perdere peso è sempre un’impresa ardua, soprattutto se vogliamo allenare una particolare zona del corpo. Però, non è una cosa impossibile, anzi bastano alcuni esercizi mirati e accorgimenti anche nello stile di vita, rendendolo più sano. Oggi, parleremo di come eliminare i chili in eccesso in una specifica zona del corpo, ovvero il viso.

L’accumulo di grasso può dipendere da un’alimentazione sbagliata o da una vita particolarmente sedentaria. Ma anche dalla ritenzione idrica e, in alcuni casi particolari, dall’utilizzo di specifici farmaci.

La ritenzione nel nostro copro provocherebbe un ristagno dei liquidi in eccesso e, soprattutto nelle gambe o nei piedi, fastidiosi dolori. Per dimagrire questa specifica zona, però, non bastano dei semplici esercizi. Servirebbero anche 8 buone abitudini per rendere più snello il nostro viso.

Contro la ritenzione idrica e il grasso in eccesso basterebbero queste 8 buone abitudini per dimagrire e tonificare il viso

La prima cosa da mettere subito in pratica sono gli esercizi facciali. Questi servono a tonificarlo e per evitare di incorrere nel cosiddetto viso “sciupato”. Uno degli esercizi più rinomati consiste nel gonfiare le guance e spingere l’aria da un lato e poi dall’altro. Oppure aprire la bocca spingendo il mento verso il basso fino a formare una O, quindi coprire i denti con le labbra. Entrambi gli esercizi dovrebbero essere fatti per circa 15 secondi con 5 di completo rilassamento e circa 3 ripetizioni per volta.

Il secondo consiglio da non sottovalutare è quello di aggiungere esercizi di cardio alla nostra routine di allenamento. In questo caso è sempre consigliata una buona corsa all’aria aperta, magari in giardini alberati a contatto con la natura. Questo aiuterebbe a snellire tutto il corpo, compreso il viso.

Rendiamo il nostro stile di vita più sano

Bere 2 litri di acqua al giorno è sempre fondamentale, ma non solo per eliminare la ritenzione idrica. Serve a tenere in forma il nostro organismo e, soprattutto, a tenerlo costantemente idratato.

Occhio anche alle quantità di sale, meglio evitare i cibi troppo saporiti o le quantità eccessive.

Limitare anche il consumo di alcool aiuta a sgonfiare tutto il corpo e a tenere sotto contro l’aumento di peso.

Non eliminare dalla dieta i carboidrati sarebbe invece un ottimo consiglio per un dimagrimento assicurato. Infatti, la cosa importante è capire le giuste quantità di pane, pasta o riso che bisogna assolutamente mantenere per uno stile di vita volto al benessere.

Anche dormire è importante. Gli esperti consigliano di riposare dalle 6 alle 8 ore al giorno, questo aiuterebbe a regolarizzare e accelerare il metabolismo.

E, infine, curare la pelle del viso con specifiche creme tonificanti potrebbe aiutare a mantenerla in forma e giovane allo stesso tempo. Contro la ritenzione idrica e i chili di troppo basterebbe uno stile di vita più sano per snellire e tonificare finalmente anche il viso più tondo.