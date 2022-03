In questo momento, in cui i prodotti diventano sempre più cari, controllare le spese è d’obbligo. Andiamo allora alla ricerca dei piccoli segreti per risparmiare. Uno di questi è come poter moltiplicare la lattuga gratuitamente.

Partiamo dai resti delle piante da insalata come la gentilina, la romana, la lattuga, ecc. Si scoprirà che molti li buttano ma gli scarti della lattuga sono riutilizzabili.

Alcuni scarti utili

Alcuni materiali di scarto potrebbero diventare un vero aiuto alle pulizie domestiche. Ne sono un caso gli agrumi, in particolare le bucce di limone e le scorze d’arancia.

Potrebbero eliminare il calcare dai rubinetti e dalle superfici metalliche. Basta passarle strofinando leggermente, che elimineranno le macchie leggere di calcare. Inoltre, lasceranno una leggera profumazione.

Un altro esempio lo vediamo nella conservazione di basilico e prezzemolo, non sempre facile, ma che potrebbe farci risparmiare. Prendiamo infatti il basilico, aggiungiamovi un pizzico di zucchero nell’acqua, insieme a un altro elemento presente in dispensa. In questo modo basilico e prezzemolo dureranno molto più a lungo.

Molti li buttano ma gli scarti della lattuga valgono oro dopo aver scoperto come farla crescere facilmente in casa

Ma torniamo alla nostra lattuga e vediamo come moltiplicarla, partendo dai resti. Normalmente togliamo le foglie esterne e tagliamo la base del gambo. Noi invece procederemo in un altro modo.

Togliamo le foglie esterne come si fa normalmente e tagliamo il gambo che fuoriesce. Poi, con il coltello tagliamo di netto a circa 3 cm dal gambo. Avremo così un cespo di lattuga tagliato alla base da una parte e dall’altra le foglie, che utilizzeremo per fare l’insalata.

Ora prendiamo una ciotola e poggiamo in essa il cespo. Il gambo sarà rivolto verso il basso e il cespo appoggia sui lati della ciotola. Versiamo dell’acqua fino a metà dell’altezza del cespo.

La nuova lattuga

Non ci resta che cambiare ogni giorno l’acqua alla ciotola, che sistemeremo accanto ad una finestra. In questo modo riceverà luce, ma non i raggi diretti del sole.

Passate due settimane, e cambiando ogni giorno l’acqua, avremo già le prime radici in basso. Vedremo anche le prime foglioline della nuova lattuga che spuntano al centro del cespo.

A questo punto non ci resta che piantare la lattuga in un vaso con la terra. Potremmo piantarla anche in giardino per farla crescere con un po’ di concime liquido.

Una volta cresciuta, la tagliamo allo stesso modo, senza tirarla fuori dalla terra. La lattuga si riprodurrà di nuovo.

Un modo pratico per risparmiare e moltiplicare la lattuga all’infinito.