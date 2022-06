Chi ha la grande fortuna di avere un spazio esterno o un terrazzo, sa bene quanto sia difficile tenerlo sempre in ottime condizioni. È necessario occuparsi delle piante, potarle, eliminare le foglie che cadono e innaffiare regolarmente, soprattutto d’estate. I lavori da effettuare sono tantissimi, ma necessari per evitare di trascurare il nostro giardino. Ma non dimentichiamo anche di dare un’occhiata allo stato delle pareti esterne, del pavimento e dei muretti. Infatti è possibile che, dopo l’inverno, si possano trovare delle crepe nei muri, oppure il fastidioso e pericoloso muschio verde.

L’arredamento del giardino

Dopo tanti mesi di freddo, è necessario dare un’occhiata anche alle sedie, ai tavoli e a tutto l’arredo del giardino. I materiali utilizzati sono i più disparati. Infatti molti di noi scelgono i mobili in plastica. Un materiale poco costoso ma anche molto resistente. Pulire tavoli e sedie non è sempre facile, anche perché tendono ad annerirsi o ingiallirsi. Ma con qualche trucchetto della nonna, sicuramente possiamo risolvere velocemente il problema.

Non solo plastica, ma spesso i mobili che arredano il giardino sono realizzati con il legno. Un materiale pregiato ed elegante, che dobbiamo necessariamente trattare con dei prodotti specifici. Quando puliamo questi mobili, dobbiamo fare attenzione a non rovinare la loro superficie. Utilizziamo sempre dei prodotti adeguati e mai solventi o prodotti acidi.

Ecco come eliminare la muffa e pulire sedie, tavoli e mobili di legno del giardino per mantenerli sempre nuovi

Iniziamo la pulizia eliminando la polvere in eccesso. Aiutiamoci con un aspirapolvere o un panno morbido. Ora diluiamo del detergente neutro delicato in una bacinella piena di acqua tiepida. Bagniamo un panno in microfibra e laviamo per bene tutte le superfici dei nostri arredi. Insistiamo sulle parti più sporche o dove si è formata la muffa. Risciacquiamo e lasciamo asciugare. Ricordiamo di non abbondare con l’acqua, perché il legno potrebbe rovinarsi.

Se le superfici sono sbiadite o rovinate, dopo averle accuratamente pulite, possiamo stendere degli oli specifici che ridoneranno loro una naturale lucentezza e bellezza. Un ultimo consiglio. Possiamo sostituire il detergente neutro delicato con qualche goccia di detersivo per i piatti. Questa soluzione eliminerà facilmente anche le macchie di grasso e unto. Quindi, ecco come eliminare la muffa e pulire perfettamente i mobili in legno che arredano e abbelliscono i nostri giardini o terrazzi.

