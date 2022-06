È noto a tutti come per avere un fisico in forma e ben definito ci sono 2 aspetti da tenere in considerazione: l’alimentazione e l’esercizio fisico. Le buone abitudini a tavola sono determinanti se vogliamo ottenere un risultato eccellente. Mangiare bene e in modo equilibrato dovrebbe diventare uno stile di vita e non solo una parentesi di qualche mese. Se abbiamo particolari problematiche o siamo intolleranti a qualche pietanza, è sempre consigliabile chiedere un parere medico, invece di improvvisare diete fai da te.

Un altro aspetto decisivo per una linea invidiabile è l’allenamento, senza movimento è praticamente impossibile tonificare i muscoli o perdere la massa grassa. Non è semplice riuscire a trovare lo sport, o degli esercizi, che possano divertirci, elemento importante per mantenere anche una certa costanza.

Spopola questo piccolo attrezzo economico per scolpire glutei e addominali e adatto per allenare anche braccia, gambe e dorsali

Negli ultimi anni sono tante le discipline o le mode, nell’ambito del fitness, che hanno risvegliato l’interesse di molti. Oltre ai vari nuovi corsi che potremo scegliere di seguire in palestra, potremo provare ad allenarci con il Kettlebell, un attrezzo che in realtà risale alla fine del 1700. Ha una forma sferica ed è dotata di una maniglia, per riuscire a sollevarla con una o entrami le mani.

Ne esistono di vari tipi, cambia il materiale di realizzazione, quindi troviamo quelli da competizione, in ghisa o vinile. Quello che sembrerebbe essere più adatto ai principianti è in ghisa rivestito in plastica, il manico è arrotondato e più semplice da impugnare. Per quanto riguarda la scelta del peso, per iniziare è meglio optare per quelli più leggeri e non stressare il fisico con carichi eccessivi.

I prezzi per questa tipologia base sono davvero accessibili ed è possibile anche acquistarli online in siti specializzati. Per svolgere i primi esercizi, però, è sempre meglio chiedere supporto in palestra all’istruttore, per non fare movimenti errati.

Il Kettlebell

In molte palestre spopola questo piccolo attrezzo economico per scolpire glutei e addominali e il resto del corpo, perché consente un allenamento che coinvolge tutti i muscoli. Un esercizio, utile anche per braccia, dorsali e gambe, si chiama “swing” e stimola a tutto tondo i muscoli e favorisce anche il dimagrimento.

In piedi, con le gambe leggermente divaricate e piegate e il Kettlebell ai piedi, incliniamo il busto a circa 45 gradi. Impugniamo l’attrezzo e portiamolo all’altezza delle ginocchia, mantenendo una posizione simile allo squat, con i glutei indietro. Contraiamo i muscoli, anche quelli addominali, e raddrizziamo schiena e gambe, poi ritorniamo alla posizione iniziale. Ripetiamo l’esercizio più volte, in base al nostro livello di allenamento.

Lettura consigliata

Potremmo avere glutei di ferro e pancia sgonfia e piatta con questi esercizi perfetti anche per l’interno coscia flaccido