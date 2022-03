Siamo alla fine dell’inverno e dobbiamo assolutamente riordinare il nostro spazio esterno. Occuparci delle piante ed eliminare quelle secche, potare dove è necessario, pulire a fondo i mobili in plastica o in legno del giardino. Non dimentichiamo le riparazioni dei danni causati probabilmente dal freddo e dai venti invernali.

Insomma, dobbiamo rimboccarci le maniche e iniziare subito a lavorare.

Non sottovalutiamo la patina verde

Abbiamo già spiegato come pulire e rimuovere le macchie dalle superfici e i pavimenti in granito. Ma nelle prossime righe vedremo come eliminare un nemico molto invadente.

I muretti e i pavimenti esterni sono sempre sottoposti al freddo e alle intemperie. Capita, spesso, che su queste superfici si formi una patina verde antiestetica e molto scivolosa. Parliamo del muschio, una pianta infestante che si espande molto velocemente, soprattutto su pavimenti e muretti che non sono baciati dal sole.

Dedicare un po’ del proprio tempo ad eliminare questo problema, non solo gioverà esteticamente al nostro spazio esterno, ma eviterà che vialetti e sentieri siano scivolosi, facendoci rischiare delle brutte cadute. Inoltre, bisogna agire molto velocemente perché il muschio è un’infestante invasiva che si insinua nelle crepe e potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei materiali.

Per pulire ed eliminare il muschio dai muretti e pavimenti esterni ecco un rimedio casalingo facile e veloce

Non tutti hanno a casa l’idropulitrice. Parliamo di uno strumento che, tramite un forte getto di acqua, rimuove facilmente sporco, muschio e incrostazioni dalle superfici.

Se non possediamo questa macchina, allora dobbiamo assolutamente utilizzare dei rimedi casalinghi fai da te.

Ad esempio, potremmo usare l’aceto, da versare direttamente sulle superfici e lasciare agire per 24 ore. Trascorso questo tempo, dobbiamo utilizzare una spazzola per eliminare il muschio.

Oppure pensiamo al bicarbonato che, diluito con l’acqua, potrebbe aiutarci molto.

Ma c’è anche un altro prodotto che potrebbe rendere il nostro lavoro molto facile. Parliamo dell’acido citrico, un composto presente negli agrumi e che viene venduto in grani o in polvere. Facilmente reperibile, questo prodotto aiuta molto nelle pulizie domestiche.

Ma come si usa? Per pulire ed eliminare il muschio dai muretti e dalle superfici esterne basterà diluire 300 grammi di acido citrico in mezzo litro di acqua. Inseriamo il miscuglio all’interno di un flacone spray e spruzziamo sulle superfici. Lasciamo agire per qualche minuto e puliamo poi con una spazzola.

Naturalmente, verifichiamo sempre prima che il composto non rovini le nostre superfici.