In autunno e in inverno, il freddo tende a colpirci e a provocare non pochi problemi di salute. Infatti, tra l’influenza, il raffreddore e i malanni di stagione, spesso non ci si sente in forze al 100%. Se poi non si riesce neppure a riposare serenamente la notte, sarà ben difficile affrontare un giorno di lavoro con l’energia e la positività necessarie.

In effetti, molto spesso il freddo può provocare il mal di gola e la tosse; la tosse secca, però, è una vera minaccia al sonno. Capita che sia abbastanza gestibile durante la giornata, ma peggiori la sera impedendoci di riposare.

Continuando a leggere, vedremo come correre ai ripari, per poter dormire sonni tranquilli anche con la tosse secca.

Ecco come dormire serenamente e profondamente la notte anche quando si soffre di questo fastidioso disturbo stagionale

La tosse secca è una tosse senza catarro o muco, dovuta principalmente all’irritazione e infiammazione delle vie respiratorie. Essa può durare diverse settimane, rendendoci impossibile riposare profondamente e rendendoci stanchi e irritabili.

Certamente, non si tratta di un problema di salute serio e preoccupante, ma la tosse secca è fastidiosa e irritante. Esistono in commercio diversi farmaci per il trattamento della tosse, sia secca che grassa, eppure è possibile provare anche con rimedi naturali. In effetti, molto spesso basterà seguire alcuni consigli delle nostre sagge nonne per dire addio a questo fastidio.

Ecco, quindi, come dormire serenamente e profondamente la notte anche quando si soffre di questo fastidioso disturbo stagionale con questi rimedi naturali.

I rimedi naturali per la tosse secca

Come accennato, la tosse secca è un fastidioso compagno della stagione autunnale e invernale che colpisce tutti almeno una volta nella vita. Sfortunatamente, dura diversi giorni e può continuare a infastidirci per diverse settimane. Per questo è importante conoscere alcuni trucchetti per tentare di placare la tosse secca:

tisane: esistono tisane in grado di calmare l’infiammazione delle mucose e lenire la tosse secca. Tra queste, ricordiamo la tisana all’ibisco, alla malva e al timo;

umidità in casa: a volte, la tosse secca potrebbe non passare a causa della scarsa umidità in casa. In questi casi, si consiglia di utilizzare un umidificatore almeno in camera da letto, magari con qualche goccia di olio essenziale dentro. Tra gli oli più indicati in queste situazioni ricordiamo la lavanda, l’eucalipto e il cajeput;

miele: il miele è ottimo non solo per addolcire le bevande, ma anche per lenire la tosse secca. Infatti, usando del miele per addolcire le nostre tisane, proveremo sollievo immediato in gola.

Ecco, quali sono i principali rimedi fai da te. Se questi non funzionassero, si consiglia di chiedere aiuto al proprio medico o in farmacia.

Approfondimento

Seguendo alcuni consigli degli esperti potremo prevenire al meglio questa patologia debilitante