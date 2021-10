Se abbiamo deciso di organizzare una cena per i nostri amici, parenti o per la persona su cui fare colpo è bene giocare d’astuzia. Infatti eviteremo di impelagarci in preparazioni complesse specialmente se, tra lavoro e impegni, il tempo non è sufficiente. Quella di oggi è una ricetta che lascia a bocca aperta per gusto, facilità e rapidità di esecuzione e che, una volta in tavola, sembrerà non essere mai abbastanza. Gli ingredienti sono pochi e davvero economici, tant’è che sono praticamente a costo zero queste strepitose polpette facili e veloci ma ricche di gusto.

Ingredienti e preparazione

Le nostre polpette prevedono:

Patate lesse;

‘Nduja;

Tonno in scatola.

Da questi comunissimi ingredienti vediamo come tirare fuori una ricetta eccezionale.

Se non ne abbiamo già da parte, lessiamo delle patate fino a quando non saranno morbide e facili da schiacciare. Una volta pronte, priviamole della pelle e con l’aiuto di uno schiacciapatate o di una forchetta schiacciamola per bene.

A questo punto aggiungeremo il tonno in scatola nella proporzione di 1 a 3 con le patate.

Questo vorrà dire che per ogni chilo di patate utilizzeremo circa 300 g di tonno in scatola sgocciolato.

Una volta unito il tonno, aggiungeremo anche un cucchiaio di una meravigliosa pasta di carne di origine calabrese: la ‘nduja. Questa conferirà non solo la nota piccante ma irrobustirà tutta la struttura gustativa della polpetta grazie all’aroma del maiale. Sembrerà un accostamento azzardato ma il risultato è sbalorditivo. Amalgamiamo bene il composto e, dopo aver regolato di sale, formiamo delle palline da circa 40g che poi passeremo nella farina, nell’uovo e nel pangrattato per poi friggere.

Addirittura, per un tocco più particolare, potremmo usare non il solito pangrattato ma queste 3 panature per fritture croccanti e leggere. Una volta impanate le nostre polpette non resta che friggerle fino a doratura.

Come abbinarle

Nel giro di pochi secondi le polpette saranno dorate e croccanti pronte per essere messe a disposizione degli ospiti. Risultano ideali come aperitivo da lasciare sul tavolo o come sfizioso secondo.

Data la nota piccante, queste polpette sono ottime in accompagnamento ad una salsa con yogurt greco, qualche goccia di limone ed erba cipollina.

Non rimane che accompagnare il tutto con una buona bollicina gelata e godersi un successo garantito.

