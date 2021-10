In autunno e in inverno molto spesso capita di soffrire di malanni stagionali, come l’influenza e il raffreddore. Questi si manifestano con sintomi come mal di gola, stanchezza, febbre e mal di testa, che però sono comuni a tanti altri disturbi. In effetti, spesso capita che ci si confonda e si pensi erroneamente di soffrire di influenza.

Lo stesso vale per i nostri figli, che in questo periodo spesso e purtroppo contraggono l’influenza o altre malattie comuni a scuola o dagli amici. In realtà, sarebbe molto meglio fare attenzione a febbre e mal di testa perché potrebbero presagire questa malattia cui pochi pensano, piuttosto comune nei bambini: la scarlattina.

La scarlattina

La scarlattina è una malattia infettiva esantematica (ovvero, che provoca eruzioni cutanee e altri sintomi, come la febbre) piuttosto comune tra i bambini. La causa di questa malattia è un batterio, lo streptococco beta emolitico di gruppo A, che solitamente colpisce in età infantile. La scarlattina non è una patologia grave, ma purtroppo è molto contagiosa e tende a diffondersi tra i bambini. Inoltre, anche se non capita spesso, la scarlattina può tornare più volte nella stessa persona.

Solitamente, dopo il contagio con il batterio, i primi sintomi che si manifestano sono il mal di gola, il mal di testa e la febbre. Inoltre, spesso si ha il viso molto arrossato, tranne che intorno alla bocca. Questi sintomi si accompagnano spesso a uno stato di debolezza e malessere e all’ingrossamento dei linfonodi nel collo. Dopodiché, inizieremo a veder comparire l’esantema, prima su torace, ventre e schiena, poi anche sugli arti.

I sintomi della scarlattina possono confondere e far pensare ad altre malattie, essendo piuttosto comuni. Eppure, se si sospettasse di soffrire, o che il proprio figlio soffra di scarlattina, basterà contattare il medico e lui potrà confermare o smentire la diagnosi.

Attenzione a febbre e mal di testa perché potrebbero presagire questa malattia a cui pochi pensano

Come abbiamo visto, la scarlattina è una malattia altamente infettiva tipica dei bambini, anche se può colpire anche gli adulti. Di solito non è grave, ma essendo molto contagiosa, si diffonde velocemente. Ecco perché è così importante contattare il medico se si sospetta di soffrire di questa malattia, per potersi curare il prima possibile.

Il trattamento prevede l’uso di antibiotici prescritti dal medico curante, il riposo e bere molta acqua. In più, spesso si utilizzano degli antipiretici per la febbre e delle pomate per lenire il fastidio del rash cutaneo.

