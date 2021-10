Le tisane sono delle preparazioni acquose e calde realizzate mettendo in infusione nell’acqua calda delle erbe di vario tipo. Grazie all’azione delle erbe, molto spesso tisane diverse sono consigliate per affrontare piccoli problemi come il mal di gola, la stitichezza o l’insonnia. Infatti, da sempre le nostre nonne impiegano questi rimedi casalinghi per alleviare i piccoli fastidi. Continuando a leggere, vedremo quali sono le tisane più apprezzate dalle nostre nonne per alcuni comunissimi fastidi.

Le nostre nonne avevano ragione che con queste tisane naturali proveremo sollievo immediato per questi fastidi

Le tisane sono delle bevande amatissime sia per scaldarsi durante la stagione fredda, che per trattare alcuni piccoli fastidi. Infatti, capita a tutti di rimanere costipati quando si mangia male, o di non riuscire a dormire bene prima di un giorno importante. In questi casi, le nonne da sempre usano diverse tisane per poter risolvere questi piccoli problemi in alcuni minuti. Vediamo adesso quali sono le tisane più utili per affrontare alcuni comunissimi problemi quotidiani.

Logicamente, queste tisane sono rimedi tramandati in casa, non terapie mediche. Nel caso in cui il problema si protragga nel tempo, si consiglia di rivolgersi al proprio medico curante.

Tisana per la stitichezza

La stitichezza è una condizione in cui si fatica a defecare regolarmente e può capitare a tutti. Per cercare di risolvere il problema una tisana molto utile è la tisana con corteccia di frangula. Questa tisana è ottima per purificare l’organismo dopo un’abbuffata per tornare a sentirsi in forma e meno gonfi. Inoltre, grazie al suo sapore agrodolce e delicato, è apprezzata per il buon gusto.

Per la digestione

A volte, può capitare di non riuscire a digerire bene, ad esempio quando si mangia troppo o male. In questi casi, una delle tisane più amate dalle nonne per risolvere il problema è la tisana ai semi di finocchio. Per cui, se ci si sente pesanti e gonfi dopo il pranzo di famiglia, questa tisana è l’ideale.

Tisana per la stanchezza

In periodi particolarmente stressanti o difficili può capitare di sentirsi molto stanchi, scarichi e privi di energie per affrontare la giornata. In questi casi, la tisana che ci corre in aiuto è la tisana all’ortica. Bevendo questa calda bevanda, ci si sentirà più licidi e in forze in pochi minuti.

E per l’insonnia

Perciò, le nostre nonne avevano ragione che con queste tisane naturali proveremo sollievo immediato per questi fastidi. L’ultimo dei fastidi che possiamo provare a trattare con un rimedio della nonna è l’insonnia. In periodi di stress e ansia può capitare che pur essendo stanchi si faccia fatica a prendere sonno. Ecco che in queste situazioni una buona tisana ai fiori di passiflora non può che far bene. Infatti, la passiflora è conosciuta dalle nostre nonne per le proprietà calmanti e rilassanti, ed è in grado di favorire un sonno di qualità.

Ecco, dunque, come affrontare naturalmente questi piccoli problemi quotidiani con le tisane più amate dalle nostre nonne.

