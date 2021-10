L’alimentazione influenza la salute di tutti sia che si stia bene, sia in caso si soffra di determinate patologie. Infatti, il cibo è il nostro carburante ed è importante introdurre sempre del carburante di buona qualità nel nostro organismo per stare al meglio.

Questo discorso è valido in generale, ma ancor di più parlando della broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO). La BPCO è una patologia cronica debilitante che provoca difficoltà nel respirare e che spesso è causata dal fumo. Eppure, con una corretta alimentazione, è possibile prevenirla o almeno attenuarne i sintomi. Continuando a leggere vedremo come.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Seguendo alcuni consigli degli esperti potremo prevenire al meglio questa patologia debilitante

La BPCO è una malattia in cui si ha un’ostruzione cronica delle vie respiratorie e quindi respirare diventa man mano sempre più difficile. Il principale fattore che sembrerebbe causare il disturbo è il fumo di sigaretta. In più, spesso i pazienti che soffrono di BPCO sono mal nutriti, in parte perché hanno meno appetito e non assumono tutti i nutrienti necessari. Ma anche perché respirando male, non riescono a consumare in modo efficiente le energie e quindi ne sprecano molte.

Ecco perché l’alimentazione diventa così importante in persone affette da BPCO: mangiando meglio si avrebbero più energie e ci si sentirebbe meglio.

Inoltre, pur essendo spesso mal nutrito, il paziente di BPCO molte volte è sovrappeso o persino obeso, il che aggrava ancora di più i sintomi. E anche per questa ragione, una buona alimentazione non può che far bene.

BPCO: prevenzione in cucina

Un’alimentazione corretta può aiutare ad alleviare i sintomi della BPCO, ma non solo. Infatti, seguendo alcuni consigli degli esperti in cucina potremo prevenire al meglio questa patologia debilitante. L’alimentazione influenza anche la salute delle vie respiratorie e perciò si consiglia di seguire una dieta sana. In particolare, si raccomanda di integrare la dieta con:

cereali integrali;

olio evo: ricco di grassi polinsaturi;

noci.

Questi alimenti apporterebbero molti benefici all’organismo e alle vie respiratorie. Infatti, sono ricchi di proprietà e benefici, e contengono alti livelli di antiossidanti, ottimi per prevenire l’infiammazione a livello dei polmoni. Invece, sono sconsigliati alimenti come:

carne rossa;

farine raffinate e prodotti lavorati.

Seguendo questi semplici consigli, si ridurrebbe di circa 1/3 il rischio di contrarre la BPCO e in generale si proteggerebbe la salute delle vie respiratorie. In ogni caso, si consiglia di chiedere consiglio al proprio medico curante prima di ogni cambiamento nella dieta.

Approfondimento

Attenzione perché ansia e depressione possono peggiorare la salute di chi soffre di questa patologia