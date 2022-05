L’arrivo della primavera coincide con le grandi pulizie straordinarie. Dobbiamo occuparci di tutte quelle parti della casa che durante l’anno abbiamo trascurato. Ad esempio, è necessario eliminare lo sporco ostinato dalle tapparelle. Ma anche occuparci di quelle zone della casa che potrebbero ospitare polvere e batteri. Ma la primavera è anche quel momento dell’anno in cui c’è una grande voglia di rinnovare e dare un nuovo volto alla casa. Non necessariamente dobbiamo cambiare i mobili o tutto l’arredamento. Ma possiamo anche apportare qualche modifica senza grossi investimenti economici.

Ecco come decorare una parete bianca e vuota in soggiorno o camera da letto senza bucare il muro e spendendo pochi soldi

Molti hanno in casa una parete ancora vuota. Magari è stata imbiancata da poco e non vogliamo che si rovini appendendo i tradizionali quadri o le solite fotografie. Ecco allora che possiamo valorizzare il nostro muro bianco e spoglio grazie ad alcune idee veramente geniali. Possiamo applicare alla parete degli stickers. Facili da posizionare e molto economici, sono una decorazione anche semplice da rimuovere. Possono essere attaccati su ogni tipo di parete, anche quella ruvida e le carte da parati. Prima di applicarli è necessario pulire il muro dalla polvere, affinché gli stickers possano attaccarsi perfettamente. Possiamo scegliere delle scritte, delle figure, ecc. Sono perfetti anche per abbellire la parete che si trova dietro al letto.

Un’altra soluzione molto decorativa è quella di utilizzare i washi tape. Non sono altro che dei nastri colorati adesivi che si applicano su ogni parete. Si possono staccare e riposizionare senza rovinare la pittura. Ad esempio, possiamo creare delle cornici colorate per le nostre foto. Ma anche realizzare delle figure geometriche. I washi tape ci permettono di cambiare la decorazione ogni volta che vogliamo.

Giochiamo con i colori

Per rinnovare e dare personalità ad una parete bianca, possiamo anche dipingere il muro. Una soluzione economica che ci permetterà di personalizzare ogni angolo della casa. Ad esempio, possiamo utilizzare dei colori scuri per creare un contrasto con le altre pareti bianche della casa. Ma anche usare la tecnica dello spugnato. In questo modo si realizzerà un effetto disomogeneo molto particolare. Non sarà difficile crearlo da soli. Ecco come decorare una parete bianca e vuota, utilizzando 3 idee semplici da realizzare e molto economiche.

