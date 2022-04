Quando arriva la primavera e le temperature si alzano, giunge anche il momento di occuparsi delle grandi pulizie. È l’ora di svegliare la casa dal torpore invernale, aprire tutte le finestre e dedicarci a quelle faccende domestiche che abbiamo continuamente rimandato nei mesi precedenti. Ogni angolo della casa deve essere pulito in vista dell’arrivo della bella stagione.

È necessario organizzare il lavoro per evitare di stancarsi troppo o dimenticare qualche parte della casa. I più organizzati sono soliti stilare una lista, elencando tutte le faccende da fare in ordine di priorità o difficoltà. Naturalmente dobbiamo occuparci anche dell’esterno della casa. Ad esempio, non dimentichiamo di eliminare il muschio verde, che in inverno si forma su muretti e pavimenti esterni.

Ecco come eliminare senza fatica lo sporco ostinato da tapparelle in plastica o alluminio con questi composti casalinghi davvero efficaci

Le faccende domestiche sono davvero impegnative, ma non perdiamoci d’animo e iniziamo dalle pulizie più noiose e faticose. Pensiamo alle tapparelle, un oggetto indispensabile che oscura le finestre e che impedisce ai raggi del sole di entrare in casa. Soprattutto la loro parte esterna è sempre a contatto con gli agenti atmosferici, quindi si sporca con più facilità rispetto a quella interna. Non è sempre facile pulire le tapparelle, soprattutto perché sono dotate di quelle fessure piccole e fastidiose.

Ma rimbocchiamoci le maniche e iniziamo il lavoro. Se le nostre tapparelle sono in plastica, allora dobbiamo utilizzare 2 prodotti che tutti abbiamo in casa. Parliamo del detersivo per i piatti e l’aceto. Prima di iniziare con il lavaggio, dobbiamo necessariamente eliminare la polvere. Utilizziamo un pennello per rimuovere lo sporco tra i vari listelli e un panno in microfibra leggermente inumidito, per eliminare la polvere. In un secchio versiamo dell’acqua calda, 4 cucchiai di aceto e qualche goccia di sapone per i piatti. Con un panno in microfibra andiamo ad eliminare tutto lo sporco. Ricordiamo di cambiare più volte l’acqua. Risciacquiamo con un panno pulito e lasciamo asciugare.

Pulire le tapparelle in alluminio

Anche per pulire le tapparelle in alluminio dobbiamo necessariamente eliminare la polvere, prima di procedere al lavaggio. Compiuta questa operazione, riempiamo un secchio con dell’acqua calda e del sapone di Marsiglia. Utilizziamo un panno in microfibra, strofiniamo ed eliminiamo tutto lo sporco. Per rimuovere i residui di sapone e acqua, usiamo un altro panno pulito. Ecco come eliminare senza fatica lo sporco ostinato e la polvere dalle tapparelle di casa.

