Il basilico è stato uno dei protagonisti dell’estate, perfetto da abbinare ai tipici piatti freddi caratteristici del periodo.

Si presta a diverse preparazioni, la più famosa è senz’altro il pesto alla genovese, conosciuto in tutto il Mondo per la sua bontà.

Il suo profumo è inebriante e irresistibile ed è anche per questo che è un piacere avere sempre una pianta di basilico in casa.

Non tutti sanno che basta un semplice e incredibile trucco che fa vivere a lungo le piantine di basilico che compriamo, risparmiando denaro.

Il basilico è facile da coltivare e può crescere sia in vaso che in piena terra, necessita solo piccole attenzioni e cure per svilupparsi al meglio.

Per conservare il basilico a lungo basta una sola mossa che stupirà tutti

Siamo nel periodo giusto per raccogliere il basilico prima dell’arrivo delle stagioni più fredde che ne bloccheranno lo sviluppo.

Per questa ragione si consiglia di metterne un po’ da parte così da averne a disposizione nel periodo in cui andrà a mancare.

Esiste un metodo perfetto per conservarne il sapore: parliamo del basilico sotto aceto.

Avremo bisogno di circa una ventina di foglie di basilico che andranno lavate attentamente sotto l’acqua corrente.

Dovremo poi procurarci un contenitore a cui aggiungeremo tre bicchieri circa di aceto di vino bianco, rosso o di mele, a nostro piacimento.

È importante che l’aceto ricopra completamente le foglie di basilico quando chiuderemo il contenitore col suo coperchio.

Dovremo lasciare riposare il tutto per circa un mese in un luogo fresco e buio.

Trascorso il tempo necessario dovremo filtrare il tutto, eliminando così le foglie di basilico che avranno esaurito il loro compito.

In questo modo anche nelle giornate più fredde potremo utilizzare l’aceto aromatico di basilico, ideale per condire le verdure fresche e quelle cotte.

Consigli

Se invece la nostra intenzione è quella di conservare il basilico per pochi giorni basterà posizionarlo in frigo all’interno di una bustina con chiusura ermetica.

In alternativa potremo utilizzare uno speciale contenitore per erbe aromatiche o semplicemente metterle in un contenitore da frigo.

Volendo, possiamo anche far seccare il basilico in forno e una volta ottenute delle foglie secche basterà sbriciolarle.

Infine, dovremo solo conservarle in un barattolo di vetro a chiusura ermetica, così da averlo sempre a disposizione.

Approfondimento

