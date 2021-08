Le erbe aromatiche sono incredibilmente buone e si possono utilizzare sia fresche che essiccate, a nostro piacimento.

Oltre al loro straordinario utilizzo in cucina si possono anche utilizzare in ambito terapeutico, grazie alle loro proprietà benefiche.

Sono ricche di sali minerali e vitamine ed apportano sensazionali benefici alla nostra salute, bisogna solo conoscerle bene per utilizzarle correttamente sfruttando le loro caratteristiche.

Il loro utilizzo in cucina ci permette di limitare anche l’uso del sale, responsabile di varie patologie, senza dover necessariamente rinunciare al gusto.

Oltre rosmarino e basilico questa è la pianta aromatica poco conosciuta perfetta per casa

L’erba di San Pietro è caratterizzata da foglie lunghe e dentellate molto simili a quelle della menta.

Le foglie sono di colore verde e durante la fioritura i suoi boccioli sono di colore giallo ocra, bellissimi da vedere.

Le sue foglie ricche di oli essenziali regalano alla pianta un profumo balsamico, ottimo per insalate e minestre o per creare i potpourri.

Ha diverse proprietà medicinali e officinali tra le quali quella digestiva, cicatrizzante e diuretica.

Quest’erba cresce con molta facilità ma per coltivarla è importante effettuare la divisione dei cespi come si fa per la camomilla romana.

Ama un terreno leggermente umido, gli angoli di mezz’ombra e va annaffiata regolarmente durante la sua crescita.

Le sue foglie andrebbero raccolte prima della fioritura per poi decidere se usarla come aromatica o come ingrediente principale.

L’erba di San Pietro cruda si può utilizzare per realizzare un pesto o mangiarla tritata sulle bruschette, aggiungendo un gusto davvero un gusto delizioso.

Il modo più comune e gustoso per mangiarla, però, è sotto forma di frittata e la procedura per prepararla è davvero semplice.

Basterà semplicemente tritare le foglie crude, aggiungere le uova e del formaggio, poi mettere il tutto in padella e tutto sarà pronto in pochi minuti.

Molti non sanno che oltre rosmarino e basilico questa è la pianta aromatica poco conosciuta perfetta per casa, cresce sia in balcone che in giardino.

L’erba di S. Pietro soffre il ristagno idrico e quando l’annaffiamo dovremo far attenzione a non bagnare il fogliame, dando acqua solamente alla sua base.

È importante mantenere lo spazio pulito dalle erbacce attraverso zappettature e scerbature manuali.

È anche consigliata la pacciamatura, per prevenire il problema utilizzando teli o materiali naturali come paglia, foglie e cortecce.

