L’endometriosi è un’infiammazione benigna in cui le cellule dell’endometrio migrano all’esterno della cavità uterina. È una patologia invalidante di cui soffre circa il 10-15% della popolazione femminile in Italia. Circa 3 milioni di donne hanno una diagnosi già certa, mentre il 30-50% delle donne infertili o con difficoltà a concepire soffre di endometriosi.

Un ulteriore problema dato da questa malattia è la difficoltà di diagnosi. Molto spesso questa è accidentale, avviene per caso dopo controlli di routine o visite specialistiche per altri disturbi. Chi soffre di endometriosi può arrivare ad avere la diagnosi anche dopo 7 anni, solitamente dopo un lungo percorso di visite specialistiche. L’endometriosi causa infertilità nel 30-40% dei casi, ma una diagnosi tempestiva con conseguente trattamento può migliorare notevolmente la qualità della vita delle pazienti e prevenire l’infertilità.

I sintomi dell’endometriosi, infatti, possono essere notevolmente diminuiti con un’alimentazione specifica. In particolare, è importante seguire una dieta ricca di cibi disintossicanti e che aiutino a ridurre l’infiammazione. Andiamo a vedere quali sono.

Ecco qual è la dieta che dovrebbe seguire chi soffre di endometriosi

Di norma il trattamento per l’endometriosi non è un trattamento che mira a risolvere la malattia. Purtroppo, non ci sono trattamenti che possono curare l’endometriosi, ma a seconda del grado e delle condizioni si possono usare farmaci diversi per trattare i sintomi. Se l’endometriosi è di primo grado (Endometriosi Minima) e se la paziente sta bene e non cerca una gravidanza, si può optare per misure di controllo e attesa, e intervenire solo nei casi in cui i sintomi dovessero peggiorare. Se l’endometriosi è ad uno stato più avanzato si può procedere alla prescrizione di una terapia farmacologica a base di progesterone. In casi molto gravi si può ricorrere alla chirurgia per rimuovere il tessuto endometriosico.

Ma ecco qual è la dieta che dovrebbe seguire chi soffre di endometriosi. Fortunatamente, i sintomi dell’endometriosi possono ridursi notevolmente anche seguendo una dieta infiammatoria specifica. Come afferma la Fondazione Italiana Endometriosi (che ha stilato delle linee guida sull’alimentazione corretta per chi soffre di questa malattia), è necessario adottare una dieta che sia ricca di fibre. Le fibre aiutano a regolarizzare l’intestino e aiutano a tenere a riposo alcuni organi e tessuti tra i quali l’endometrio. Quindi sì a legumi, cereali integrali, frutta fresca e verdura.

Inoltre, è importante un consumo costante di omega 3 che aumentano la produzione di prostaglandina, una molecola che potrebbe aiutare a ridurre i processi infiammatori. Infine, è importante aggiungere alla dieta integratori specifici di vitamine e minerali, in modo da garantire al nostro corpo il corretto apporto di tutte le sostanze di cui ha bisogno.

