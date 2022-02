La frittura di pesce è uno dei piatti più amati da grandi e piccini. È un modo sfizioso per consumare un alimento che non tutti gradiscono e farlo diventare piacevole anche ai piccoli di casa.

La frittura di pesce non sempre riesce ad esaltare il sapore del pescato in quanto spesso si commettono degli errori che la rendono pesante e poco croccante.

Il primo fra tutti è quello di utilizzare il pesce ancora troppo ricco di acqua.

Un altro errore spesso commesso è quello di utilizzare un olio e una farina poco adatti a questa frittura.

In più un gesto banalissimo come quello di coprire la frittura ancora calda, può addirittura rendere una pietanza dapprima croccante molle.

Come avere una frittura perfetta

Solitamente per la frittura si preferisce optare per un misto di pesce con calamari, gamberi, anelli di totano.

Tuttavia possiamo anche decidere di scegliere una sola tipologia di pesce per la nostra frittura, ad esempio gli anelli di totano.

Per avere un fritto di pesce perfettamente croccante è indispensabile dapprima scolare accuratamente tutta l’acqua dal nostro pesce. Asciugarlo per bene e solo dopo passare all’infarinatura.

Ecco come avere una frittura di pesce croccantissima senza olio non in padella né al forno ma con 1 metodo velocissimo

Ma come fare per friggere il pesce senza olio se non in padella o al forno?

Con la diffusione sul mercato del nuovo e più gettonatissimo elettrodomestico, ossia la friggitrice ad aria, friggere sarà un gioco da ragazzi.

Infatti in questo elettrodomestico è possibile friggere gli alimenti senza l’uso di eccessivo olio. Evitando così di rendere troppo unti gli alimenti ed appesantirli.

Infatti preparare il fritto di pesce in friggitrice ad aria ci permetterà di non aggiungere grassi al piatto, ma anche di risparmiare tempo.

Trucchetti per la friggitrice ad aria

Anche in questo caso avremmo bisogno di piccoli trucchetti affinché la frittura sia eccellente.

Il primo segreto risiede nella farina, infatti in questo caso non dobbiamo utilizzare la farina ma la semola. Questo prodotto ci permetterà di ottenere una maggiore croccantezza. Inoltre è importante che prima della cottura la friggitrice sia ben calda.

La prima cosa da fare è evitare di tagliare il pesce troppo sottile. Il rischio sarebbe che durante la cottura si secchi eccessivamente.

Aggiungiamo semplicemente una spruzzata d’olio con l’aiuto di uno spruzzino. L’intento infatti è quello di vaporizzare l’olio sugli alimenti senza condirli del tutto.

Mettere i pesci nella friggitrice avendo cura di non sovrapporli e cuocerli per circa 8 minuti. A metà cottura girarli e terminare la cottura. Evitare cotture prolungate che rendono l’alimento secco e poco gradevole da mangiare.

Possiamo servire il misto di pesce fritto con degli spicchi di limone oppure con il condimento che ognuno preferisce.

Dunque ecco come avere una frittura di pesce croccantissima e senza olio.