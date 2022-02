La primavera è ormai vicinissima e la voglia di colori forti e decisi ha invaso anche il mondo del make up. Si tratta di tinte impegnative di rossetto, ombretto e, persino, di mascara.

Una nuova comparsa in moltissime palette occhi attuali è una tonalità che, con piccoli accorgimenti, risulterebbe indossabile anche da donne di 50 o 60 anni.

È vero, comunque, che bisogna prestare attenzione sia ad applicazione che stesura, un po’ come accade a tutti gli ombretti sgargianti. Tutto questo dipenderà sicuramente anche dal taglio degli occhi, assolutamente particolare e quasi unico.

Per terminare, una buona passata di uno o due strati di mascara e il make up è pronto. Ma, attenzione a dare per spacciato un mascara che sembra finito, perché nasconde una riserva tutta da scoprire.

Un colore intenso e una consistenza setosa

Si chiama blu pavone la tinta di ombretto che fa impazzire un numero sempre maggiore di donne. L’ombretto blu pavone prende il nome dall’omonimo animale, famoso per la sua raffinata eleganza, e illumina le palette dei Brand di cosmetici più noti. Chi lo utilizza lo descriverebbe come un colore magnetico e assolutamente versatile, che farebbe brillare lo sguardo.

Anche la consistenza è importantissima, per evitare la caduta del colore. Il giusto ombretto è setoso e si fissa perfettamente alla palpebra, senza il rischio di “fall out”.

Ora che è chiaro quanto il blu pavone sia alla moda, come applicare e sfumare questa tinta di ombretto senza fare un pasticcio? Le difficoltà nell’applicazione di un ombretto così forte e deciso sono note a tutte le appassionate di make up.

Ecco come applicare e sfumare questa tinta di ombretto 2022 quando indossiamo un rossetto in queste tonalità del passato

Fortunatamente, esiste qualche utile trucchetto che facilita l’applicazione e la sfumatura di tinte di questo tipo.

Innanzitutto, per un risultato ottimale occorrerà accostare le tinte giuste. Si tratta dei colori oro, cappuccino, rosa delicato, sabbia, bronzo e, persino, il color pesca molto chiaro.

È sempre consigliabile l’applicazione di un primer per ombretti e mantenere le sopracciglia sempre ben pulite e dalla forma armonica.

La questione più complicata sembrerebbe abbinare il rossetto giusto. Le tonalità di rossetto che stanno bene con l’ombretto blu sono le tinte delicate del passato. Si tratta di colori come il beige rosato, il malva e, per non sbagliare, il gloss trasparente.

