Non solo morbide torte o golose crostate, ricicliamo il cioccolato fuso avanzato con queste ricette veloci dolci o salate

L’inventiva è la qualità che fa la differenza tra chi cucina per dovere e chi, invece, lo fa per passione. Anche l’ingrediente più banale può riservare eccezionali sorprese se lo si guarda fuori dal suo ordinario. Per preparare un dessert squisito possono bastare farina, uova, noci, latte e cioccolato. Ma cosa fare del cioccolato fuso che avanza? Buttarlo via sarebbe un enorme spreco.

Per il suo gusto inconfondibile o per i suoi presunti effetti benefici, il cioccolato è uno degli alimenti più consumati di sempre. Quindi, occorre inventarsi uno o più modi per utilizzarlo in cucina, una volta fuso. Può trattarsi tanto di ricette salate che di dessert esplosivi.

Non si tratta, certo, di dolci antigrasso, ma di peccati gola che ogni tanto bisogna concedersi. Dunque, ecco qualche possibile idea e la ricetta di un piatto salato per riciclare inaspettatamente il cioccolato fuso avanzato.

Riciclare il cioccolato fuso avanzato nelle ricette dolci è sicuramente meno impegnativo. Se vogliamo uscire dall’ordinario, tuttavia, rappresenta un’idea di riciclo interessante la lasagna di cioccolato.

Per la base basterà scegliere degli ottimi biscotti secchi da mescolare al burro. Per la farcia, invece, è possibile preparare un budino con il cioccolato fuso e il latte e rapprenderlo unendo dell’amido di mais.

Sempre con il cioccolato fuso possiamo preparare una crostata al caramello senza cottura. La base è sempre di biscotti e burro, mentre l’interno sarà a base zucchero, acqua, burro, sale e panna liquida. Con il cioccolato basterà effettuare la copertura del dolce, aggiungendo quasi la stessa quantità di panna liquida.

E, poi, crema pasticcera al cioccolato, salame al cioccolato, cheesecake, plumcake o barrette al riso soffiato. Ma con il cioccolato fuso possiamo preparare non solo morbide torte o golose crostate, ma anche ricette salate.

Con il cioccolato è possibile preparare pasta fresca come ravioli o tagliatelle, oppure carne alla selvaggina, resa più sfiziosa da questa bontà dolce.

Per accompagnare, però, un ottimo filetto di manzo, ecco gli ingredienti realizzare una salsa al cioccolato squisita:

90 grammi di vino rosso;

45 grammi di cioccolato fondente;

6 grammi di cacao amaro;

cannella q.b.;

chiodi di garofano q.b.;

rosmarino q.b.

Bollire il vino in un pentolino con le spezie e portare a bollore. Eliminare le spezie e aggiungere il cioccolato e il cacao. Usare la salsa per accompagnare un ottimo filetto scottato in padella.

