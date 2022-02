Facciamo sempre molta attenzione a come ci presentiamo quando usciamo, poiché la prima impressione che lasciamo di noi è fondamentale.

Ad esempio, le mani sono il nostro primo biglietto da visita e dovremmo prendercene sempre cura, specie in questo periodo freddo dell’anno. Molti non sanno però che per avere mani morbide come seta basterebbe soltanto quest’olio dalla gradevolissima profumazione.

I capelli sono ugualmente importanti perché trasmettono cura e ordine alle persone che incontriamo ed allo stesso tempo ci fanno sentire più sicuri di noi stessi.

Come prendersi cura dei capelli

Solitamente, molti di noi tendono a lavare spesso i capelli pensando così di averli sempre in ordine.

In realtà, non sarebbe consigliato lavarli più di 3 volte a settimana poiché finiremmo per indebolirli, rendendoli più secchi e vulnerabili.

Per la crescita sana dei nostri capelli è molto importante anche l’alimentazione, che dovrebbe essere sempre sana ed equilibrata. Non dimentichiamo anche l’importanza di assumere degli acidi grassi sani, reperibili nella frutta secca, nell’avocado o nel salmone. È anche importantissimo bere molta acqua durante la giornata, per mantenere in salute sia il nostro organismo che il cuoio capelluto.

Ecco come avere capelli sempre luminosi e setosi grazie a 2 soli ingredienti che molti hanno già in cucina

Molti di noi amano cambiare look, soprattutto nel fine settimana quando si tende ad uscire più frequentemente ed incontrare gli amici.

Per questa ragione sarà utile sapere che potremo avere i capelli mossi sfruttando un capo d’abbigliamento che indossiamo per coprire i piedi d’inverno.

Invece ecco come avere capelli sempre luminosi utilizzando solamente 2 prodotti ricchi di proprietà benefiche.

Avremo bisogno dello yogurt, che non è solamente un prezioso alimento ma sembrerebbe essere utile anche come prodotto naturale per la cura dei nostri capelli.

Mettiamone nel frullatore circa mezzo barattolo e uniamo anche la polpa di mezzo avocado, possibilmente maturo.

Questo frutto, essendo ricco di proprietà, di acidi grassi e di vitamine, è in grado anche di donare nutrimento alla nostra chioma.

Infine, per una maggiore efficacia aggiungiamo ancora mezzo bicchiere di olio di cocco e frulliamo il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Dovremo dapprima lavare i capelli e poi applicare la crema ottenuta sui capelli per una ventina di minuti circa affinché agisca correttamente.

Passato il tempo necessario, sciacquiamo i capelli con dell’acqua e ripetiamo l’operazione per 2 o 3 volte a settimana per averli sempre splendenti e idratati.

