I capelli lisci ci danno sempre un tocco ordinato e impeccabile.

Se siamo stufi di utilizzare la piastra o vogliamo provare qualche rimedio semplice fatto in casa, vale la pena di provare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Pochi conoscono il segreto per avere i capelli lisci a costo zero e con alimenti che abbiamo quasi sempre in casa.

Questo è possibile grazie alla maschera per capelli fai-da-te con due semplici ingredienti: yogurt bianco e uova.

Pochi conoscono il segreto per avere i capelli lisci a costo zero

La maschera naturale che andremo a preparare renderà infatti i nostri capelli lisci, come anticipavamo, senza aver bisogno di usare la piastra.

È consigliato sempre limitarne l’uso perché l’elevato calore a contatto col capello lo rende sempre più debole e arido.

Sarà molto semplice preparare la maschera: mescoliamo un uovo sbattuto a tre cucchiai di yogurt bianco finché otterremo una crema densa e compatta.

Applichiamo il composto sui capelli per non più di trenta minuti.

Risciacquiamo, infine, il tutto con dell’acqua tiepida.

Per concludere dovremo ricordarci di applicare del balsamo subito dopo la rimozione della nostra maschera.

Di seguito spieghiamo perché l’utilizzo di tali ingredienti sia consigliato.

Lo yogurt bianco ha notevoli proprietà nutrienti.

Invece l’uovo, grazie alla vitamina B di cui è ricco, aiuta a rendere la chioma lucente e forte.

Volendo, possiamo anche aggiungere il miele al composto, circa due cucchiai.

Questo perché il miele è in grado di idratare e ammorbidire i nostri capelli.

Ammettiamolo, pochi conoscono il segreto per avere i capelli lisci a costo zero ma dopo averci provato non si tornerà più indietro.

D’altronde possiamo aggiungere che per chi vuole tentare un rimedio fai-da-te tutti gli oli sono ottimi per un risultato lisciante.

Ottimi sono gli impacchi con olio d’oliva, di lino o di mandorle.

Tutti questi oli vanno tenuti in posa per circa un’ora prima di effettuare lo shampoo.

Avremo dei risultati incredibili e nutriremo in modo efficace i nostri capelli.

Ci basterà solo una spazzola e il phon per una strepitosa piega.