Durante questo periodo dell’anno dove le giornate sono spesso fredde, uggiose o ventose è importante ripararci bene.

Prima di uscire è sempre bene ripararci adeguatamente per preservare la nostra salute e scongiurare i malanni tipici del periodo.

Inoltre, anche la pelle è delicata, in particolare quella delle mani, che tende a screpolarsi facilmente formando dei piccoli tagli fastidiosi e dolorosi.

Per risolvere questo problema ci potrebbe essere d’aiuto questo rimedio naturale che non tutti conoscono ma che è molto efficace.

Non solo miele e olio d’oliva, per avere mani morbide come seta basterebbe 1 solo prodotto che alcuni hanno in casa

Oltre alle mani, è importante anche proteggere, le labbra che sono costantemente sottoposte agli agenti atmosferici e si screpolano facilmente.

Per questa ragione, potremmo prevenire il problema utilizzando questi straordinari rimedi naturali che si rivelerebbero dei preziosi alleati, rendendo le labbra sempre morbide.

Ma non solo miele e olio d’oliva, per avere mani morbide come seta basterebbe 1 solo prodotto che alcuni hanno in casa, caratterizzato da un aroma inebriante.

In questo caso potremmo usufruire delle proprietà dell’olio di mandorle dolci, che viene apprezzato per la sua incredibile versatilità. Questo prodotto viene infatti utilizzato anche in ambito cosmetico, dando incredibili benefici alla nostra pelle.

L’olio di mandorle dolci è ricco di acidi grassi che si rivelano dei preziosi alleati per idratare efficacemente la pelle, rendendo la nostra cute morbidissima.

Basta metterne qualche goccia sulle mani, massaggiarle delicatamente e attendere che si asciughi da solo, ripetendo l’operazione anche più volte nell’arco della giornata.

Quest’olio ci può essere anche d’aiuto nel caso notassimo delle leggere screpolature sulla pelle, rivelandosi efficacissimo in caso di pelle particolarmente secca, rigenerandola.

Sarebbe anche meglio ricordarsi di utilizzarlo ogni sera prima di andare a dormire, per far sì che agisca al meglio.

Con questo prodotto, però, potremmo anche preparare facilmente una straordinaria crema per nutrire l’epidermide in profondità. Per prima cosa avremo bisogno di un barattolino di vetro con tappo.

Utilizzeremo 2 cucchiai di olio di mandorle dolci, 2 cucchiai di burro di karité e 3 cucchiai di gel d’aloe vera che procederemo ad amalgamare bene insieme. In questo modo, formeremo una crema mani di cui utilizzeremo un cucchiaino direttamente sulle mani, massaggiandole delicatamente.

Ne basteranno solamente un paio di applicazioni alla settimana per ottenere i benefici desiderati, essendo un prodotto concentrato.

Maggiori informazioni

Spesso si tende a pensare che le condizioni meteorologiche siano le uniche responsabili dello screpolarsi delle mani. Invece, il problema può insorgere anche a contatto con sostanze aggressive che utilizziamo quotidianamente per le pulizie domestiche.

Ricordiamoci inoltre che l’idratazione è fondamentale, per cui dovremmo bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. In questo modo il nostro organismo avrà tutti i liquidi necessari a mantenere una pelle il più possibile idratata.

