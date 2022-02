Stare bene significa non solo prendersi cura del proprio corpo ma anche della propria mente.

Tanto più che spesso l’uno potrebbe avere conseguenze sull’altra e viceversa.

Ad esempio, l’ansia spesso ci potrebbe creare anche un vero e proprio malessere fisico.

Tanto più che, allo stesso tempo, la stessa potrebbe provocarci serie difficoltà nel dormire.

Infatti, spesso è importante per addormentarsi trovare un modo per sgombrare la mente dalle preoccupazioni.

L’assenza di sonno, oltre a farci stare male, ci priverebbe anche di un importante antidolorifico naturale.

A giocare un ruolo fondamentale per il nostro benessere mentale nonché nella gestione del nostro sonno è però un particolare ormone, la serotonina. Viene dunque spontaneo domandarsi come fare per aumentare naturalmente la serotonina alleata del buonumore e poterne disporre a nostro vantaggio.

Il triptofano

La serotonina è un ormone neurostrasmettitore che regolerebbe il nostro umore a livello cerebrale. Precursore della stessa sarebbe il triptofano, che interverrebbe anche nella sintesi delle proteine.

Il triptofano, proprio per il ruolo che svolgerebbe nei confronti della serotonina, lo si utilizzerebbe per contrastare ansia, insonnia e depressione.

Il nostro corpo non lo produce, motivo per cui dovremmo trovare dei modi per assumerlo.

Molto diffusi sono gli integratori e i prodotti con triptofano.

Nell’ assumere triptofano dovremmo però stare attenti a eventuali effetti collaterali. Infatti, potrebbe interferire con alcuni antidepressivi nonché con i sedativi, poiché aumenterebbe ulteriormente la sonnolenza. Allo stesso tempo potrebbe comportare gonfiore e dolori allo stomaco, nonché nausea, vomito e mal di testa.

Per aumentare naturalmente la serotonina alleata del buonumore, contro ansia e insonnia più di uova e riso potrebbe aiutare questa bevanda

Oltre a integratori e prodotti, il triptofano può essere assunto attraverso alcuni alimenti.

Esso infatti è un aminoacido presente in diverse proteine di origine animale e vegetale.

Diversi sono gli alimenti che lo conterrebbero in varie quantità. È risaputo come l’orata sarebbe l’alimento che ne conterrebbe maggiormente, ne avrebbe, secondo le stime del Crea, una percentuale del 68,6 %.

Spesso consigliati a tal proposito sarebbero anche riso e uova. In realtà, conterrebbero triptofano ma non in grandi quantità. Un uovo intero di gallina ne avrebbe 1,59%, l’albume 1,60%. Il riso brillato, invece, ancor meno: solo 1,30%.

Ad averne invece una grande quantità oltre all’orata sarebbe una bevanda particolarmente diffusa nelle nostre case. Si tratterebbe del succo fresco di arance, contenente una percentuale del 30,8% di triptofano.

A seguire vi sarebbero i funghi Pleurotus coltivati con il 2,32%, la pappa reale con 1,80%, mandorle dolci secche con 1,79%.

