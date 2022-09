Conquistare adulti e bambini con un solo golosissimo dolce senza cottura? È possibile, grazie alla ricetta facile e veloce della torta al cioccolato più buona di sempre. La sua consiste è identica al salame di cioccolato, un dolce a base di cioccolato e biscotti creato a forma di salame, appunto. Questa preparazione è conosciuta anche come salame turco, salame vichingo, oppure salame inglese o salame del re. Diversi i Paesi che ne hanno fatto un tratto distintivo della tradizione gastronomica. In Portogallo, il famoso “salame de chocolate” è una produzione tipica. In Italia, è stato inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T).

La bontà di questo dolce è talmente apprezzata che ne hanno composto anche una versione a forma di torta. Un vero asso nella manica per sorprendere amici e parenti. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

250 g di biscotti alle nocciole (oppure classici biscotti secchi);

7 cucchiai di latte;

2 cucchiai di miele;

70 g di nocciole;

105 g di cioccolato fondente;

150 g di cioccolato alle nocciole;

zucchero a velo, q.b.

Torta fredda al cioccolato senza cottura, un dolce sfizioso pronto in 10 minuti. Procedimento

Per la torta fredda al gusto di salame di cioccolato, bisognerà, innanzitutto, prendere i biscotti, inserirli in un sacchetto di plastica, oppure avvolgerli in un panno pulito e tritarli con l’aiuto di un mattarello o una bottiglia di vetro. Non servirà ridurre i biscotti in polvere, basta creare dei pezzetti piuttosto piccoli. Prendere le nocciole e tagliarle a pezzetti e aggiungerle ai biscotti.

Poi, in un pentolino far sciogliere il miele e aggiungere il latte. Poi, unire anche il cioccolato fondente tagliato a pezzetti. Far sciogliere e amalgamare gli ingredienti a fiamma bassa, mescolando di continuo, fino ad ottenere una crema uniforme. Spegnere il fuoco e versare il composto sui biscotti e le nocciole. Amalgamare con cura gli ingredienti e poi, trasferire il composto in una tortiera ricoperta con carta da forno.

Livellare con un cucchiaio e la torta fredda al cioccolato senza cottura sarà pronta. Per un risultato più goloso, far raffreddare in frigo per almeno 2 ore. Prima di servire, spolverare con zucchero a velo.

Ricetta allo yogurt senza panna o gelatina

Quando si parla di torta fredda, una delle prime ricette che vengono in mente è quella classica allo yogurt, magari con l’aggiunta di panna o di gelatina. Esistono diverse versioni, invece, più leggere. La strepitosa torta fredda senza burro o panna è tra le più amate di sempre.

Altra versione molto gettonata è quella con la marmellata. Ecco la ricetta:

Ingredienti

220 g di biscotti secchi;

110 g di burro;

400 g di yogurt greco;

60 g di miele;

200 g di formaggio spalmabile;

marmellata preferita.

Procedimento

Frullare i biscotti e unirli al burro fuso. Poi, trasferire il composto in una tortiera ricoperta di carta da forno. Livellare la base di biscotti con un cucchiaio. Poi, far riposare in frigorifero. Intanto, in una ciotola amalgamare il formaggio spalmabile con lo yogurt greco e il miele. Mescolare e poi versare sulla base di biscotti. Far raffreddare bene prima la torta in frigo prima di servirla. Decorarla con la marmellata e qualche fetta di frutta fresca prima di portarla in tavola.