Un problema comune e rognoso con le scarpe nuove è che sono spesso dure e strette. Appena si acquistano, è difficile usarle per lunghe camminate perché possono provocare vesciche ai piedi se non addirittura tagli dolorosi. Per questo si preferisce indossarle in casa per un po’ di tempo prima di uscire, ma è un procedimento lungo e non sempre funziona.

La soluzione più semplice per allargarle sembrerebbe portarle dal calzolaio, ma non sempre è possibile o rapido.

Scopriamo invece un metodo casalingo per allargare e ammorbidire le scarpe con un oggetto impensabile che tutti hanno in casa.

Ecco come allargare e ammorbidire le scarpe nuove e strette con questo oggetto impensabile

Per riuscire finalmente a mettere le scarpe nuove senza rovinarci i piedi, c’è un trucchetto casalingo davvero semplice da provare. Si tratta di usare un comunissimo straccio per le pulizie di casa.

Recuperare due stracci morbidi, possibilmente di cotone, e inumidirli con un po’ d’acqua e alcol. Poi, appallottolarli e infilarli nelle scarpe. Se sono grandi ne basteranno due, altrimenti usarne di più in modo da riempire completamente le scarpe.

Lasciar agire una notte e farle asciugare. Se necessario ripetere il procedimento finché non saranno più larghe e morbide.

Ecco come allargare e ammorbidire le scarpe nuove e strette con questo oggetto impensabile.

Se le scarpe sono particolarmente delicate, per esempio in pelle scamosciata, lasciare gli stracci per meno tempo per evitare che si formino delle macchie.

Altri 2 consigli per evitare il problema delle scarpe nuove e strette

Ecco altri 2 consigli per evitare il problema delle scarpe nuove e strette. Infatti, come si dice, è meglio prevenire che curare.

Prima di tutto, scegliere bene le scarpe da acquistare, sia come modello sia come taglia. Infatti, non tutte le scarpe sono adatte alla forma del proprio piede, quindi è bene trovare un modello che sia avvolgente al punto giusto. È importante fare una scelta che rispetti anche le nostre caratteristiche, per esempio se si è basse e minute ecco i 5 capi essenziali che slanciano la figura.

Inoltre, controllare che la taglia sia corretta e provarla prima di acquistare le scarpe, facendo attenzione ai punti più critici di contatto col piede.

Se si comprano online, purtroppo, non è possibile provarle. Tuttavia, se ci accorgiamo che le scarpe che arrivano non ci vanno bene o non fanno per noi, possiamo rimandarle indietro senza esitazione. Fare il reso, infatti, è uno dei 10 passi fondamentali per risparmiare soldi comprando online senza commettere errori.

