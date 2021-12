Pulire il pavimento non è di certo la parte più allegra della giornata. Non è nemmeno la parte più interessante delle pulizie in generale, dato che almeno quando puliamo i vetri vediamo subito il risultato.

Pulire il pavimento richiede, infatti, molti passaggi, che sono estremamente noiosi. In primo luogo dobbiamo passare la scopa, poi l’aspirapolvere, poi se abbiamo il tempo passiamo subito il mocio e poi ripassiamo con l’acqua calda. Tutti questi passaggi insieme ci portano via tantissimo tempo in cui possiamo fare davvero poche altre cose insieme. Anche perché finito di lavare per terra non dobbiamo dimenticarci di lavare il secchio del mocio e lavare il mocio stesso.

Perdiamo davvero tanto tempo in questo modo. Tra l’altro, può anche capitare che non abbiamo il mocio a disposizione perché siamo nella nostra seconda casa al mare o in montagna. Oppure, abbiamo appena cambiato casa e non abbiamo ancora avuto modo e tempo di procurarcelo.

Ad ogni modo non preoccupiamoci troppo, una soluzione la possiamo trovare sempre. Infatti, ecco il comune ed economico prodotto per pulire velocemente il pavimento senza mocio.

Panno assorbente e detergente multiuso

Un panno assorbente è difficile che non riusciamo a trovarlo a casa. Per pulire per terra è davvero perfetto, ma non possiamo usarlo da solo. Dobbiamo innanzitutto prendere più panni assorbenti possibile e creare dei piccoli rotolini. In una ciotola andiamo a mischiare dell’acqua calda con del detergente multiuso, facendo sempre attenzione a che tipo di pavimento abbiamo.

Naturalmente, questo genere di soluzioni non è indicato per le superfici in legni pregiati o per la moquette. Per arrangiarci, però, per tutte le altre superfici va bene. Ad ogni modo, bagnamo man mano il nostro panno assorbente a questa miscela e passiamolo per terra. Avremo così due risultati al prezzo di uno, ovvero la polvere resterà intrappolata al suo interno a il pavimento brillerà.

Ecco il comune ed economico prodotto per pulire velocemente il pavimento senza mocio

Se vogliamo fare una piccola miglioria a questa soluzione, possiamo sostituire il nostro panno assorbente con un panno in microfibra. In commercio ne esistono molti di molte marche diverse, per tutti i tipi di portafogli.

Ricordiamoci solo che questi ultimi costano di più dei normali panni assorbenti e dunque consigliamo forse il loro uso per le parti più delicate e difficili della casa. Il procedimento è sempre lo stesso: per non rovinare il pavimento cerchiamo sempre di creare una miscela tra acqua e detergente multiuso.

