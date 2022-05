Il blazer è uno dei capi di abbigliamento più versatili e utilizzati durante la mezza stagione. In primavera ma anche nel periodo autunnale e durante le fresche serate di agosto un bel blazer può salvare la vita. Una giacca che può essere utilizzata a qualsiasi età, sfina e slancia la figura se scelto scuro ed è perfetto per ogni stile. Meno impegnativo rispetto ad un biker in pelle o alla classica giacca scamosciata ma anche più elegante della giacca di jeans.

Il blazer lo si vede indossato da ragazze diciottenni sopra a vestitini ma anche da trentenni e settantenni. Un vero must che non può mancare nell’armadio di tutte, anche di quelle che non amano la moda. Esistono blazer in diverse misure e materiali, da quelli in viscosa a quelli in pelle, lunghi o corti. I più tradizionali sono quelli che arrivano poco sopra la vita ma chi vuole camuffare qualche chilo di troppo potrà optare per quelli più lunghi.

Ecco come abbinare il blazer oversize nero o cammello per indossarlo in modo elegante non come tailleur anche a 60 e 70 anni

Il blazer può essere indossato la sera ma anche durante il giorno e in tantissimi modi diversi dal classico tailleur. L’idea più classica per indossare questa giacca è sopra ad una maglietta e ad un paio di jeans con sneakers, mocassini o friulane. In alternativa si potrà indossare per completare un look più giovanile sopra ad uno di quei vestitini in raso che stanno spopolando. Ai piedi gli anfibi per rendere più aggressivo l’abbinamento e si è pronti ad uscire. In molti staranno storcendo il naso a sentire la parola “anfibi” abbinata al periodo primavera/estate. Eppure basta guardarsi attorno, sono davvero tante le ragazze che continuano ad indossare anfibi classici o platform nonostante il caldo.

I blazer, poi, saranno perfetti anche sopra a vestiti tradizionali midi oppure con t shirt e gonna. Un modo più alternativo per utilizzare il blazer è infilarlo sopra ad una tuta da ginnastica o ad una felpa con cappuccio. Perfetto anche sopra ai pantaloncini da ciclista con una maglietta. Il blazer oversize in pelle potrà essere abbinato a contrasto ad un abito midi dai colori pastello o con fiori.

Blazer colorato

La maggior parte delle persone predilige i blazer scuri, più semplici da abbinare rispetto a quelli colorati. Tuttavia, nei negozi ci si imbatte frequentemente in blazer dai mille colori, più o meno accesi. Il rosa acceso sarà perfetto con una maglietta bianca e un paio di jeans ma anche con un look total black. Un paio di pantaloni palazzo neri, una camicia bianca e un blazer colorato per un abbinamento perfetto anche per l’ufficio. Il blazer cammello potrà essere indossato con jeans bianchi e maglietta bianca ma ottimo anche con una maglia con stampe. Quindi, ecco come abbinare il blazer oversize nero ma anche colorato e cammello.

Consigli per gli acquisti

Zara propone blazer oversize rosa acceso a 49,95 euro o a 69,95 euro, tutto dipenderà dal modello. Per un blazer in ecopelle, sempre da Zara, si spenderà circa 60 euro. Tuttavia, attenzione all’ecopelle che potrebbe danneggiarsi con il tempo. Se proprio non se ne potrà fare a meno meglio optare per un blazer in pelle da acquistare, possibilmente, vintage. Da Mango, invece, se ne troverà in pied de poule a circa 60 euro. Per il blazer nero ad un costo mini, ottimi quelli di Stradivarius a circa 30 euro. Si segnala, poi, un blazer color cammello scontato da 30 a 21 euro di Bershka.

