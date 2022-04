La primavera è arrivata e con l’aumento delle temperature è quasi il momento di passare all’abbigliamento più leggero.

Specialmente nella stagione calda tenderà a ripresentarsi un problema molto lamentato dalle donne e dagli uomini. La pancia abbondante, infatti, è un cruccio che molti hanno, anche le persone più magre. Oltre ad un problema estetico la pancia potrebbe anche nascondere alcuni problemi di salute.

In alcuni casi, infatti, potrebbero essere alcune intolleranze alimentari a provocare gonfiori, altre volte un eccesso di peso.

Nella maggior parte dei casi, però, la pancia leggermente sporgente è un qualcosa del tutto normale. Si possono provare dei rimedi della nonna utili per combattere il gonfiore addominale.

Tuttavia, in questo articolo si cercherà di spiegare al Lettore come nascondere la pancia adottando alcuni interessanti trucchi.

Infatti sia l’abbigliamento che la postura potrebbero aiutare a camuffare la pancia e rendere la figura immediatamente più snella.

Per nascondere la pancia e farla sembrare piatta camuffando i chili di troppo non solo i jeans ma anche questi fantastici trucchi

Uno dei fattori fondamentali per ridurre otticamente la pancia è adottare una postura eretta. Infatti in molti tendono ad ingobbirsi mentre camminano o da seduti. Questo, oltre a provocare dei disturbi alla schiena metterà in risalto la pancia.

Cercare di camminare con la schiena dritta e le spalle non incurvate porterà benefici alla colonna vertebrale e ci farà apparire molto più magri e alti.

Un avvertimento che non vale solamente per le donne ma anche per gli uomini.

Abbigliamento

Per quanto riguarda l’abbigliamento, poi, sarà bene preferire il lungo rispetto al corto. Una maglia o una camicia che scende morbida sotto ai fianchi, infatti, snellirà immediatamente la figura.

Per la primavera i trench lunghi andranno preferiti rispetto alle giacche corte in vita.

Grandi alleate per farci apparire più magre, poi, potrebbero essere le cinture ma attenzione a come si utilizzano.

Infatti, non andrebbero mai annodate sotto al seno né sulla circonferenza della pancia. Così facendo, infatti si rischia di ottenere l’effetto opposto e di fare risaltare ancora di più quello che si vorrebbe celare.

Per quanto riguarda le taglie meglio una taglia in più che una in meno. Tuttavia, attenzione a non cadere nell’eccesso opposto dal momento che l’oversize estremo tenderà a rendere la figura più grande di quello che è.

Jeans

In questa stagione primavera/estate si assisterà al grande ritorno della vita bassa. Odio e amore per tutti coloro che erano adolescenti all’inizio degli anni 2000. La vita bassa non va d’accordo con la pancia, per questo motivo si consiglia di non seguire la moda.

Meglio scegliere un jeans a vita alta più donante anche se meno di moda rispetto a un jeans di tendenza ma mortificante.

Materiali

Per quanto riguarda i materiali sarà preferibile evitare tutto ciò che è in cotone elasticizzato. Meglio optare per la seta o la viscosa che scivoleranno dolcemente sul nostro busto nascondendo la pancia.

Il satin molto di moda in questa stagione, invece, tenderà a mettere in risalto qualsiasi minimo difetto. Meglio limitarne l’utilizzo se si vuole raggiungere il proprio scopo.

Dunque ecco dei facili trucchi per nascondere la pancia.