L’arrivo di marzo e il possibile aumento delle temperature porta la mente ad immaginare la primavera.

Durante i pomeriggi più assolati in molte zone di Italia sarà già possibile cominciare ad indossare indumenti più leggeri.

Quindi si metteranno via cappotti, montoni, teddy e giacconi pesanti per dare il benvenuto a giacche in pelle, blazer e jeans.

Oltre a queste c’è un’altra tipologia di giacca primaverile spesso vista sugli uomini ma che, invece, è ottima anche per le donne.

A qualsiasi età, infatti, è possibile utilizzare la giacca scamosciata per ringiovanire il look e renderlo più moderno. Ad alcuni ricorderà la moda hippie che spopolava negli anni ’60 e ’70.

La giacca scamosciata, come il cappotto in inverno, potrà essere abbinata in moltissimi modi diversi che la renderanno sempre super attuale.

Un indumento molto versatile ottimo per il pomeriggio ma anche per la sera quando le temperature lo consentiranno.

Semplice ma elegante questa giacca anni ‘60 e ‘70 spopolerà in primavera invece delle solite in pelle o jeans

Innanzitutto si deve premettere che non esiste un modello univoco di giacca scamosciata. Si potrà scegliere il più adatto ai propri gusti e alla propria fisicità.

Da un lato troviamo le giacche simili a bomber, dall’altra quelle che ricalcano le forme di una classica giacca di jeans. Ancora, giacche dal taglio maschile o iper femminili con frange.

Di solito di colore marrone sarà perfetto in abbinamento con blue jeans ma anche con pantaloni bianchi, neri o in pelle.

Look

Davvero semplice ma elegante questa giacca anni ‘60 e ‘70 che potrà essere abbinata in diversi modi.

Infatti, per quanto riguarda i look ottimo il pantalone in pelle a gamba dritta con un dolcevita nero e la giacca scamosciata modello blazer.

Come scarpe in questo caso saranno perfette delle sneakers anche bianche o dei mocassini.

Un secondo abbinamento molto anni ’60 e ‘70 vede protagonista la camicia in jeans abbinata a pantaloni a zampa o a gamba larga.

In questo caso meglio scegliere una giacca scamosciata con lunghezza in vita. Ottime le sneakers o uno stivaletto e una borsa in pelle marrone.

Sempre con i jeans classici sarà perfetta una giacca modello bomber e un paio di stivaletti con tacco con in abbinato una borsa nera.

Per un look meno casual si potrà optare per il total white con camicia o maglioncino bianco e jeans bianchi.

La giacca diventerà la vera protagonista di questo look all’apparenza semplice ma in realtà molto sofisticato.