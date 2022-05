Sono tante le persone che si sono avvicinate all’universo delle piante durante gli anni appena trascorsi. Non si tratta solamente di abbellire il balcone con la fioritura molto duratura di meravigliosi pelargoni. Neppure di occuparsi con cura e attenzione di ortensie in vaso o piena terra. Tra gli esseri viventi vegetali che possono vivere all’interno delle nostre abitazioni troviamo anche l’algapalla, una piccola alga verde utile contro lo stress. Ma non solo, sempre dal Giappone arriva il kokedama, una composizione simile ad un bonsai realizzata utilizzando una sfera di muschio e una piccola pianta.

In molti ne avranno ricevuto uno per Natale, compleanni o festività varie senza, però, sapere come occuparsene per non condannarla a morte certa. Sono molto caratteristiche perché non hanno un vaso ma possono essere coltivate su una superficie o appesi in aria. Tra le piante più utilizzate per realizzare un kokedama troviamo anche le orchidee.

Per abbellire la casa oltre a ortensie e gerani ecco la pianta da interno simile ad un bonsai diversa dalle solite orchidee

La prima cosa da fare per mantenere il Kokedama sano e rigoglioso a lungo è occuparsi del muschio alla sua base. Infatti, come si può ben immaginare, il muschio necessiterà di umidità per non seccare e staccarsi. Bisognerà, quindi irrigare immergendo la palla di muschio all’interno di una bacinella piena di acqua a temperatura ambiente. Si consiglia di procedere quando la si sentirà leggera lasciandola a mollo per almeno un quarto d’ora. Una volta terminato il tempo riprendere il kokedama e lasciarlo scolare prima di rimetterlo al suo posto.

Durante l’inverno, poi, si consiglia di procedere a frequenti nebulizzazioni perché i termosifoni tendono a seccare l’aria e questo è un vero pericolo. Da ultimo, poi, sarà necessario occuparsi delle concimazioni da effettuarsi una volta al mese in tutte le stagioni. Chiedere informazioni in un vivaio o in un garden center che sapranno indicare il miglior concime da aggiungere all’acqua nella bacinella.

Cosa fare se il muschio si stacca

Nel caso in cui il muschio si dovesse staccare si potrà procedere alla sua sostituzione. Per fare questo non si dovrà utilizzare quello che si trova nei boschi, che non può essere raccolto. Sarà, invece, necessario recarsi in un garden center e acquistarlo. Alcune tipologie di muschio sono reperibili anche su Amazon ad una ventina di euro. Si consiglia di leggere le descrizioni fornite dal venditore prima di procedere all’acquisto.

Dove comprare un kokedama

Chi vuole acquistare un kokedama per abbellire la casa, oltre a ortensie e gerani, potrà recarsi da un fioraio ben fornito o da un vivaio. In alternativa su Amazon ci sono ficus ginseng a 38 euro e pothos da appendere a 24,80 euro. Per chi ama le monstera, poi, sarà possibile acquistarla immersa nel muschio a 38 euro. A circa 30 euro si potranno anche acquistare kokedama di orchidea.

Approfondimento

Ecco perché tutti stanno usando questa alga per combattere lo stress