La felpa è un capo molto versatile che si presta ad essere abbinata in modo diverso per ricreare diverse tipologie di look.

È un capo che nasce come abbigliamento sportivo da allenamento, lo streetwear per eccellenza.

Oggi la felpa si evolve e dallo streetwear approda sulle passerelle di tutto il mondo trasformandosi in un vero e proprio must have.

Inoltre, da capo prettamente maschile è diventato un capo unisex presente anche nei guardaroba delle ragazze.

Esistono diverse tipologie di felpe, da quelle con il cappuccio a quelle di colori molto accesi tutte perfette per chi ama i look urban style.

Il consiglio è quello di scegliere felpe un po’ oversize ed evitare quelle eccessivamente fascianti.

Ma come abbinare questo capo senza risultare disordinati? Ecco come indossare la felpa per essere sempre al passo con i tempi.

Felpa e jeans

L’abbinamento più semplice è quello con un paio di classici jeans. Infatti, i jeans sono perfetti per essere abbinati sia a felpe di colori sgargianti che a felpe di colori più neutri.

Nel caso in cui si preferisca non dare troppo nell’occhio sarebbe preferibile scegliere felpe nere, bianche o grigie. Saranno anche più semplici da abbinare.

Nel caso di felpa cropped l’abbinamento perfetto sarà con dei jeans a vita alta.

Felpa e pantaloni palazzo

Nel caso in cui, poi, si cerchi di creare un mix tra elegante e sportivo abbinare una felpa a un paio di pantaloni molto larghi. I pantaloni palazzo saranno la soluzione ideale. Anche in questo caso sarebbe meglio scegliere una felpa dai colori neutri per rendere il tutto meno pesante. Sarà, poi, possibile arricchire il tutto con un trench, un cardigan o un cappotto.

Si creerà un bel contrasto tra sportivo ed elegante.

Felpa e blazer

La felpa, poi, potrà essere abbinata a un blazer per sdrammatizzare la giacca e rendere comunque raffinato il look.

Per evitare di cadere nel casual la felpa dovrà essere l’unico capo sportivo, per il resto sarebbe meglio puntare su qualcosa di elegante.

Oltre ai pantaloni palazzo sarà anche possibile abbinare felpa e blazer a una gonna.

In abbinamento con i pantaloni della tuta

L’abbinamento più sportivo in assoluto è quello di felpa e pantaloni della tuta. Per questa estate 2021 è stato sdoganato l’utilizzo della tuta anche al di fuori delle palestre. Per evitare l’effetto ora di educazione fisica alle scuole medie, però sarà necessario studiare attentamente l’abbinamento.

Comporre l’outfit con tuta, blazer o cappotto, una bella borsa e un paio di sneakers eviterà questo effetto. Ecco come indossare la felpa per essere sempre al passo con i tempi.