Manca meno di un mese all’inizio ufficiale dell’estate. In questo periodo molti stanno consultando la rete per scoprire gli ultimi trend della moda e capire come ci vestiremo nella bella stagione. E come da tradizione, accanto ai meravigliosi e comodissimi vestiti lunghi e alle scarpe aperte, sarà il colore a farla da padrone. Quest’anno saranno addirittura 3 a spopolare secondo gli esperti di moda: il verde acido, l’arancione e il blu. Colori decisamente appariscenti e spesso difficili da abbinare. Almeno fino a oggi. Perché ecco come abbinare i colori top dell’estate creando outfit meravigliosi che ci faranno sembrare di 20 anni più giovani. Il tutto senza rinunciare a comodità ed eleganza.

Come abbinare il verde acido

Inutile girarci intorno. Il verde acido portato in passerella recentemente da grandi nomi come Valentino non è semplicissimo da abbinare. Ma con qualche trucchetto intelligente possiamo riuscirci. Il primo è quello di puntare sulle sfumature di colore e sulle varie tonalità di verde. Un’idea perfetta per i vestiti e creare un effetto tie-dye davvero irresistibile.

Se invece non ce la sentiamo di osare nessun problema. Un jeans bianco o nero in abbinamento a una giacca o a un top verde acido ci faranno apparire trendy ed eleganti indipendentemente dall’età.

L’arancione Tangerine è il colore dell’estate

Da 3 o 4 stagioni a questa parte l’arancione si è affermato come il colore simbolo dell’estate. E quest’anno la tonalità must have è quella Tangerine che ricorda il colore acceso di arance e mandarini. Abbinarla è più facile di quel che crediamo. L’arancio si sposa alla perfezione con un jeans o con una gonna larga, oppure come tonalità predominante dei vestiti a righe (altro trend 2022).

Fondamentale sarà la scelta degli accessori. Indipendentemente dai modelli scelti dovranno essere rigorosamente della stessa tonalità di arancione.

Ecco come abbinare i colori top dell’estate e creare outfit morbidi ed eleganti che fanno ringiovanire di 20 anni

Miu Miu, Chanel, Salvatore Ferragamo. Se ci stiamo chiedendo cos’hanno in comune la risposta è semplice. Per questi 3 grandi della moda il colore dell’estate 2022 è il blu. E lo porteremo con orgoglio in ogni occasione, dalle cerimonie, passando per il lavoro fino ad arrivare all’happy hour.

Chi ama lo stile semplice, elegante e raffinato può provare con pantalone bianco, una camicia o un top a righe e un blazer rigorosamente blu.

Se invece preferiamo i vestiti lunghi e le gonne andremo alla grande sia con il mono-colore sia con i disegni geometrici. Nel primo caso sarà fondamentale spezzare la monotonia con una giacca o una cintura. Nel secondo caso spazio alla fantasia, alle righe e ai quadri. E perché no. Anche a balze, trine e dettagli in pizzo.

Lettura consigliata

Altro che zeppe, tacco 12 e infradito, sono queste le 3 comodissime scarpe che indosseremo in estate anche con i piedi gonfi