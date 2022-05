Per tanti questo è il periodo per organizzare le tanto desiderate vacanze che sembravano non arrivare mai. Ma mettere d’accordo tutti i componenti della famiglia può diventare fonte di stress soprattutto quando ognuno ha preferenze diverse. La soluzione potrebbe essere quella di scegliere un posto che accontenti tutti. Ovvero sia chi ama sdraiarsi sulla riva di una spiaggia sia chi ama la natura e le escursioni nel verde. Non bisognerà andare lontano, perché il nostro bel Paese ha innumerevoli località meravigliose da lasciare a bocca aperta.

Ad esempio, turisti e stranieri impazziscono per il mare mozzafiato, i cavalieri d’Italia e i fenicotteri rosa ma scelgono Posada per il suo borgo leggendario. Ma se si ha voglia di immergersi in un’acqua cristallina e rimanere estasiati dalle bellezze della montagna questo posto potrebbe essere la meta ideale. Sembrerà di ritornare bambini nell’ammirare la flora e la fauna di questo lago facilmente raggiungibile che si trova quasi al centro della nostra Italia.

Questo lago è tanto amato dai turisti e stranieri perché non lontano da Roma ed è facile incontrare cervi e volpi

Si tratta del Lago di Barrea incastonato tra le alte vette dell’Appennino e situato all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo. È un lago artificiale situato in Provincia dell’Aquila ricavato nel 1951 dallo sbarramento del fiume Sangro, su di esso si affacciano anche i Comuni di Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Questo lago è tanto amato dai turisti nonché dagli stranieri per la sua non eccessiva lontananza da Roma, circa 179 chilometri. È bellissimo da vedere in tutte le stagioni soprattutto per gli appassionati delle gite all’aria aperta. In estate si può fare addirittura il bagno presso la deliziosa spiaggia attrezzata “La Gravara”. Una volta lì non potrà non visitarsi il Comune di Barrea di circa 700 abitanti arroccato su di uno sperone roccioso di montagna.

È un’importante località turistica ed è uno dei centri principali del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il suo centro storico è molto suggestivo in quanto presenta la struttura di borgo fortificato. Si possono visitare la chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo risalente al XIII secolo e la chiesa Madonna delle Grazie. Nonché il Castello di Barrea costruito tra l’XI-XII secolo, composto da una torre più antica a base quadrata, una torre a pianta circolare. Oltre a Barrea, sono sicuramente da visitare Civitella Alfedena e Villetta Barrea.

In questi magici borghi si potranno incontrare cervi, camosci, volpi che girano tranquillamente in questo piccolo angolo di paradiso. Ad esempio a Villetta Barrea, il Borgo tra i cervi, non sarà difficile girare l’angolo e ritrovarsi muso a muso con un cervo. O ancora, scendere dall’auto parcheggiata e trovare una volpe che ci osserva o ammirarla sdraiata al sole.

