Il carovita sta creando non pochi problemi agli italiani che desiderano andare in vacanza. Purtroppo, gli stipendi sembrano non essere più sufficienti per mantenere un certo stile di vita. Per questo, le ferie 2022 dovranno essere necessariamente un po’ castigate. Chi sognava vacanze a Mykonos o in altre mete turistiche e costose dovrà ridimensionare un po’ le sue aspettative. Questo non vuol dire, però, che le vacanze dovranno essere anche brutte, o in luoghi che non piacciono a nessuno. La verità è che l’Europa e l’Italia soprattutto sono ricche di alternative economiche dedicate a chi vuole godersi le ferie senza rinunciare a nulla. Ecco alcune idee low cost per chi non si può permettere mete più costose, ma vuole comunque rilassarsi e divertirsi.

Bisogna comunque ricordare che alcuni luoghi si possono assomigliare per geografia e struttura, ma rimanere comunque diversissimi quando si parla di culture, cibo e altri fattori. Spendere di meno è possibile, ma bisogna considerare che ci sono delle differenze a volte anche importanti tra due mete apparentemente simili. Per esempio, in Grecia è possibile vivere un’esperienza di viaggio meravigliosa e più economica visitando l’isola di Parosinvece invece che Mykonos.

Ecco alcune idee low cost geniali per spendere poco con vacanze economiche in Italia e non solo ad agosto 2022

Quando si tratta di mete internazionali, molti sognano di andare in vacanza alle Maldive. Eppure, Zanzibar è ugualmente splendida da un punto di vista paesaggistico e per quello che riguarda le spiagge e il mare. Il tutto a un costo decisamente inferiore delle Maldive. Anche le Hawaii sono considerate una meta da sogno, seppure proibito. Un’esperienza molto simile la si può trovare a Bali. Bisogna sempre tener presente che si parla di principalmente paesaggi e esperienza generale di vacanza, e non di cultura e società. In Europa un’alternativa economica alla costosa Amsterdam è una splendida capitale dell’est: Budapest.

Qui sarà possibile godersi l’esperienza di un’importante cittadina d’Europa, ricca di storia e di cultura, buon cibo e perfetta per stupendi scorci turistici e non solo. Tornando in Italia, recentemente i turisti hanno scoperto una delle mete più sottovalutate ma comunque in grado di regalare esperienze meravigliose. Si tratta del Molise, una piccola regione nel centro sud Italia abitata da neanche 300.000 persone. Eppure, qui la grande biodiversità del territorio diventa un vantaggio incredibile. In neanche mezza giornata si può passare dai mari cristallini dell’Adriatico agli stupendi paesaggi degli Appennini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Una gemma nel centro dell’Italia che saprà regalare momenti stupendi con la sua ricca offerta turistica.

